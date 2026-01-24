Diễn Viên Bá Thắng lên tiếng về 4 điều bị bàn tán trong đám tang cha: "Không để biện minh, chỉ chia sẻ"

Sau khi hoàn thành tang lễ cho cha là Đại tá Nguyễn Bá Liêu về nơi an nghỉ cuối cùng, diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng đã đăng tải một dòng trạng thái nhằm giải đáp một số thắc mắc trên mạng xã hội xoay quanh đám tang của cha anh. Trong đó, anh cũng làm rõ lý do diễn viên Hòa Hiệp để tang cha mình như người ruột thịt.

Diễn viên Bá Thắng đau buồn trước sự ra đi của cha.

Diễn viên Hòa Hiệp chịu tang cha Bá Thắng như người con trong gia đình.

Bá Thắng viết: "Trong đời sống này, chẳng ai có thể đi trọn con đường mà làm vừa lòng hết thảy mọi người hay những lời bàn ra tán vào.

Vậy nên, Thắng xin phép nói đôi lời - không để biện minh, chỉ để chia sẻ cho những ai còn băn khoăn. Thứ nhất, việc gia đình Thắng không mặc áo dài tang vải xô xuất phát từ mong muốn của mẹ. Mẹ không thích màu trắng tang tóc. Tang lễ với Thắng, không nằm ở hình thức mà ở sự trang nghiêm và lòng thành kính dành cho người đã khuất. Không có quy định nào buộc con cháu phải khoác lên một khuôn mẫu giống nhau để chứng minh chữ hiếu (chứ không phải là kiểu chắc là con bà nhỏ nên không được mặc đồ tang).

Thứ hai, bạn để tang cho người thân của nhau là điều rất tự nhiên. Bởi đã gọi là bạn thì mới có sự sẻ chia nếu chỉ là bè, có lẽ đã chẳng cần bận lòng.

Thứ ba, việc bưng bát hương hay cầm bài vị không phải là câu chuyện hơn thua về thứ tự mà là sự thuận tiện và tấm lòng của con cháu ruột thịt. Chừng đó là đủ.

Và thứ tư, nụ cười hay vài câu chuyện nhẹ với những người đến viếng không phải là vô tâm. Buồn đau là điều ở lại trong lòng người thân, không phải thứ để áp lên vai người khác. Sự chừng mực và tử tế đôi khi chính là cách tiễn biệt đẹp nhất.

Lời cuối, Thắng xin cúi đầu cảm tạ tất cả tình cảm thương yêu của bạn bè, thân hữu gần xa - những bước chân đến viếng, những vòng hoa, những cuộc gọi và tin nhắn sẻ chia. Trong lúc tang gia còn nhiều bối rối, nếu có điều gì chưa trọn vẹn, mong mọi người niệm tình bỏ qua. Xin ghi lòng".

Dưới chia sẻ của diễn viên Bá Thắng, nhiều bạn bè và cư dân mạng đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với anh.

Chia sẻ của Bá Thắng,

Chia sẻ của Hòa Hiệp.

Diễn viên Hòa Hiệp.

Về phía diễn viên Hòa Hiệp, nam diễn viên cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, lý giải việc để tang cha của người bạn thân.

"Có nhiều người đang thắc mắc vì sao tôi để tang trong đám tang của Ba Bá Thắng ? Tôi xin được nói rõ: Vì tôi kính trọng ông, hãnh diện về ông và xem ông là tấm gương để tôi noi theo. Với những thành tích, sự hy sinh và cống hiến to lớn của ông cho đất nước, cho dân tộc, tôi thấy việc để tang là hoàn toàn xứng đáng", nam diễn viên chia sẻ.

Hòa Hiệp cũng đăng tải hàng loạt thành tích mà cha của Bá Thắng đã đạt được trong sự nghiệp vẻ vang của mình. Hàng trăm khán giả cùng nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự trân trọng trước quyết định của Hòa Hiệp.

Được biết, cha của diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng là Đại tá Nguyễn Bá Liêu – người được trao Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Đoàn 11 Cục Nghiên cứu – Bộ Tổng Tham mưu. Ông từ trần vào ngày 20/1, linh cữu được đưa đi hỏa táng vào ngày 22/1.