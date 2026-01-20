HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
NSƯT Xuân Hinh: “Tôi không bao giờ nhận mình là “vua hài”, gọi như thế sợ lắm”

Li La |

“Hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi”, NSƯT Xuân Hinh nói.

Chiều 20/1, NSƯT Xuân Hinh cùng ê-kíp phim Mùi Phở đã có buổi ra mắt giới truyền thông và khán giả tại Hà Nội.

Tại sự kiện, nam nghệ sĩ lần đầu lên tiếng thẳng thắn về biệt danh “vua hài đất Bắc” gắn với tên tuổi ông suốt nhiều năm qua. NSƯT Xuân Hinh chia sẻ: “Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh thôi. Còn cái tên ‘vua hài’ chắc là do báo chí và khán giả yêu quý mà đặt cho. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài”. Cùng lắm là danh hài thôi, hoặc hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa, chứ gọi như thế sợ lắm”.

NSƯT Xuân Hinh: “Tôi không bao giờ nhận mình là “vua hài”, gọi như thế sợ lắm” - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Hinh.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ gạo cội cũng phủ nhận thông tin cho rằng mình là “đại gia” như một số đồn đoán trên mạng xã hội. Với lối nói chuyện hóm hỉnh, ông bày tỏ: “Tôi chỉ da bọc xương, dây da, giả da chứ làm gì có đại gia”.

Những chia sẻ thẳng thắn nhưng đầy duyên dáng của Xuân Hinh khiến không khí buổi gặp gỡ trở nên gần gũi, tràn ngập tiếng cười, đồng thời cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ kỳ cựu vẫn giữ được sự chân thành và giản dị sau nhiều năm gắn bó với sân khấu.

NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của sân khấu và nghệ thuật đại chúng phía Bắc. Ông ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả qua hàng loạt tiểu phẩm hài dân gian, đặc biệt thành công trong các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, quan họ, hát văn. Năm 2016, Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của ông trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

