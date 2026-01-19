Tóc Tiên khẳng định 1 điều trong tâm thư thông báo ly hôn, Touliver không như lời đồn

Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên chính thức xác nhận đã ly hôn nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, khép lại hơn 10 năm gắn bó, trong đó có 6 năm hôn nhân. Thông tin được nữ ca sĩ công bố trên trang cá nhân và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi thông tin ly hôn được công bố, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng hôn nhân của Tóc Tiên – Hoàng Touliver tan vỡ vì người thứ ba, trong đó có việc gọi tên nữ ca sĩ trẻ MaiQuinn. Trước những nghi vấn này, phía Hoàng Touliver đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Tóc Tiên và chồng khi còn mặn nồng.

Cụ thể, đại diện công ty quản lý của Hoàng Touliver khẳng định các thông tin liên quan đến người thứ ba là hoàn toàn sai sự thật, không có cơ sở. "Thông tin trên hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ và chúng tôi đang có biện pháp xử lý pháp lý đối với những tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về vấn đề này", phía Hoàng Touliver.

Về phía MaiQuinn, nữ ca sĩ cũng trực tiếp lên tiếng bác bỏ tin đồn liên quan đến Hoàng Touliver. Cô khẳng định không can dự vào cuộc hôn nhân của Tóc Tiên, cho rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội là bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và cuộc sống cá nhân. MaiQuinn cho biết cô mong khán giả tỉnh táo trước tin đồn, đồng thời đề nghị dừng việc suy diễn, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Về phía ca sĩ Tóc Tiên ngay trong phần tâm thư thông báo ly hôn có vẻ cô đã lường trước được việc này nên đã có một đoạn khẳng định tan vỡ không phải do bất cứ cá nhân nào can thiệp: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài", Tóc Tiên viết.

Như vậy có thể khẳng định, hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver dừng lại là do cả hai hết duyên chứ không phải vì bất cứ người thứ 3 nào cả.