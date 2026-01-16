Lý do danh ca Tuấn Ngọc ly hôn ở tuổi U80 dù từng nói "vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời"

Đầu năm 2026, làng giải trí Việt xôn xao trước thông tin danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo chính thức ly hôn sau hơn 30 năm yêu và kết hôn.

Việc nam danh ca nổi tiếng lịch lãm, yêu gia đình ly hôn ở tuổi xế chiều khiến nhiều người ngỡ ngàng. Theo tờ Ngôi Sao, vợ Tuấn Ngọc – ca sĩ Thái Thảo – là người đệ đơn và lý do họ không thể tiếp tục sống chung là vì những khác biệt không thể dung hòa. Cặp đôi chính thức không còn là vợ chồng từ năm 2025.

Danh ca Tuấn Ngọc và vợ.

Thời gian còn mặn nồng, Tuấn Ngọc cũng từng vài lần nhắc tới vợ. Trong một bài chia sẻ trên VnExpress, nam danh ca từng trải lòng về việc vợ hy sinh sự nghiệp để lui về làm hậu phương cho ông và các con. Chính vì thế, Tuấn Ngọc ý thức rất rõ việc phải sống có trách nhiệm để không ảnh hưởng đến gia đình.

“Tôi nghĩ nếu độc thân, bạn thích làm gì thì làm. Khi có gia đình, con cái, ai cũng cần có trách nhiệm hơn, không nên làm gì để con cái xấu hổ. Tôi quan niệm thú vui ở cuộc đời không chỉ có ăn chơi, yêu đương nam nữ. Với tôi, đàn ông có nhiều mục tiêu quan trọng khác cần xác định”, Tuấn Ngọc từng tâm sự trên VnExpress.

Ông cũng không ngại dành những lời khen có cánh cho người bạn đời của mình. Với danh ca Tuấn Ngọc, việc cưới được Thái Thảo là một may mắn trong cuộc đời. Theo ông, vợ là người dạy ông cách yêu trong đời thường.

Nhiều khán giả tiếc nuối khi cặp đôi ly hôn.

“Vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy không chỉ là vợ mà còn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Trong cuộc sống, tôi có thể sai nhiều thứ, nhưng chọn cưới Thái Thảo là quyết định đúng đắn nhất đời mình”, Tuấn Ngọc chia sẻ trên VietnamNet.

Sự tan vỡ của vợ chồng danh ca Tuấn Ngọc ở tuổi xưa nay hiếm khiến không ít khán giả bày tỏ tiếc nuối.

Danh ca Tuấn Ngọc và ca sĩ Thái Thảo yêu và sống cùng nhau từ những năm 1990 nhưng chính thức đăng ký kết hôn tại bang California (Mỹ) vào năm 2003. Trong suốt thời gian chung sống, cặp đôi khá kín tiếng. Thỉnh thoảng, danh ca Tuấn Ngọc mới nhắc tới gia đình bằng những lời tâm sự đầy yêu thương.