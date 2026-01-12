Loạt hình ảnh của cha đẻ "Đại gia chân đất" gây chú ý

Mới đây, những hình ảnh hậu trường vừa được ê-kíp phim hài Tết "Đại gia chân đất" phần 16 tung ra đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhân vật chiếm trọn spotlight không ai khác chính là Trần Bình Trọng – “cha đẻ” của loạt serise hài "Đại gia chân đất", "Làng ế vợ"...

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trần Bình Trọng gây bất ngờ khi ngồi giữa dàn diễn viên nữ trẻ trung, xinh đẹp. Khoảnh khắc hậu trường này khiến không ít người bày tỏ sự ghen tỵ với nam đạo diễn một cách vui vẻ, hài hước.

Ảnh hậu trường đạo diễn Trần Bình Trọng bên dàn mỹ nhân.

Đạo diễn Trần Bình Trọng bên diễn viên Thanh Hương, Hoàng Yến. Anh nổi tiếng là đạo diễn chân chất, thân thiện, hòa đồng.

Ngoài bức hình chụp cùng một loạt mỹ nhân, Trần Bình Trọng còn nhiều hình ảnh chụp chung với các nữ diễn viên trẻ đẹp, nổi tiếng khác cũng thu hút sự chú ý không kém. Không chỉ tung ra các hình ảnh thân thiết bên đồng nghiệp nữ, nam đạo diễn còn có nhiều ảnh với cả đồng nghiệp nam như Trung Hiếu, Chí Trung, Quang Thắng... Điều này thể hiện, Trần Trọng Bình là một đạo diễn thân thiện, hòa đồng với mọi người, biết tạo không khí thoải mái trên phim trường – yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công của các dự án do anh thực hiện.

Một số hình ảnh thân thiết bên cả các nam đồng nghiệp.

Trần Bình Trọng sinh năm 1973 là diễn viên, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim quen mặt với khán giả truyền hình, đặc biệt ở mảng phim hài Tết.

Xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật khi có bố là NSND Trần Nhượng, Trần Bình Trọng sớm bén duyên với diễn xuất nhưng không đi theo con đường hàn lâm. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng những vai phụ mang màu sắc đời thường, gần gũi, dần tạo dấu ấn với lối diễn mộc mạc, duyên dáng và đậm chất làng quê Bắc Bộ.

Đạo diễn Trần Bình Trọng.

Sau một thời gian đứng trước ống kính, Trần Bình Trọng chuyển hướng thêm sang viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất phim. Chính từ đây, thương hiệu phim hài Trần Bình Trọng hình thành, gắn liền với các tác phẩm như "Đại gia chân đất", "Làng ế vợ" và nhiều phim hài Tết khác. Các dự án của anh thường khai thác câu chuyện nông thôn, phản ánh đời sống xã hội bằng góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng nhưng dễ chạm tới khán giả.

Không chạy theo trào lưu hài gây sốc hay chiêu trò, Trần Bình Trọng kiên trì theo đuổi phong cách giải trí bình dân, coi trọng yếu tố gần gũi và tính nhân văn. Nhờ đó, các bộ phim do anh thực hiện vẫn giữ được lượng người xem ổn định và trở thành món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết đến xuân về.