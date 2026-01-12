Cuộc sống tuổi 60 của NSND đóng vai Ngọc Hoàng đầu tiên trong 'Táo quân'

Trong suốt hơn 20 năm phát sóng Táo quân , khán giả quen thuộc với hình ảnh vị Ngọc Hoàng uy nghiêm, thâm thúy và cũng rất hài hước. Vai diễn này gắn liền và trở thành thương hiệu của NSND Quốc Khánh . Tuy nhiên, ít ai biết rằng vai Ngọc Hoàng đầu tiên lại do NSND Quốc Trượng đảm nhận.

Vai diễn Ngọc Hoàng do NSND Quốc Trượng đóng.

Năm 2003, Táo quân ra mắt khán giả dưới dạng tiểu phẩm nằm trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Người đóng Ngọc Hoàng là NSND Quốc Trượng. Anh xuất hiện với mái tóc dài bạch kim, hàm râu rậm và được phò tá đắc lực bởi Nam Tào - Bắc Đẩu do Xuân Bắc, Công Lý thủ vai.

NSND Quốc Trượng là người đầu tiên vào vai Ngọc Hoàng của Táo quân.

Với tính cách quyết đoán, nhanh nhạy, nhân vật Ngọc Hoàng cho NSND Quốc Trượng thủ vai trở thành điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Tuy nhiên, NSND Quốc Trượng chỉ vào vai Ngọc Hoàng duy nhất một lần trong năm đầu tiên của Táo quân.

Nghệ sĩ chèo mang quân hàm Đại tá

NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trước khi tham gia Táo quân , NSND Quốc Trượng là nghệ sĩ gạo cội trên các sân khấu chèo. Anh thường đóng vai hề trong các vở chèo, được nhận xét là có nét diễn và sự duyên dáng.

Năm 2007, anh làm Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần. Năm 2010, anh làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo quân đội (tiền thân là đoàn nghệ thuật Chèo của Tổng cục Hậu cần) và sau đó giữ chức Giám đốc Nhà hát. NSND Quốc Trượng hiện mang quân hàm Đại tá.

NSND Quốc Trượng.

Từ khi chuyển sang làm quản lý, nam nghệ sĩ tập trung vào công việc và ít tham gia biểu diễn. Song NSND Quốc Trượng vẫn yêu nghề, luôn nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được biểu diễn cho khán giả xem những vở chèo hay.

Hiện tại, NSND Nguyễn Quốc Trượng thôi giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội theo chế độ nghỉ hưu.

Cuộc sống về hưu bình yên bên vợ con

Ngoài sự nghiệp thành công, NSND Quốc Trượng còn khiến khán giả hâm mộ bởi hôn nhân viên mãn bên người vợ đẹp kém 13 tuổi. Vợ anh là nghệ sĩ chèo Lâm Thanh, hiện là Trưởng đoàn diễn 2 của nhà hát.

Cả hai quen biết khi cùng tham gia vở Cá mè đè cá chép. Sau đó cảm mến nhau và quyết định về chung một nhà vào cuối năm 2001. Cả hai có với nhau 2 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Tổ ấm hạnh phúc của NSND Quốc Trượng.

Hơn 20 năm bên nhau, cặp đôi vẫn mặn nồng như thời ban đầu. NSND Quốc Trượng cho biết vì làm cùng ngành, cùng nghề nên cả hai luôn thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng đối phương.

Sau khi nghỉ hưu vào cuối năm 2024, NSND Quốc Trượng tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình.Anh chia sẻ rằng, dù không còn đứng trên sân khấu thường xuyên, nhưng tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong tim. Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm giám khảo...

Trên mạng xã hội, anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ những bữa cơm gia đình đến những chuyến đi chơi, cho thấy một cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp yêu thương.

Nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian đi du lịch sau khi nghỉ hưu.

Giờ đây sau nhiều năm, NSND Quốc Trượng bất ngờ khi vẫn được gọi là "Ngọc Hoàng đầu tiên của Táo quân". Được biết, NSND Khải Hưng sau đó từng nhiều lần tiếp tục mời NSND Quốc Trượng đóng vai trong Táo quân nhưng do bận việc nên anh xin thôi. Nam nghệ sĩ cho biết tuy không tham gia, nhưng anh vẫn theo dõi chương trình và thấy rằng, các nghệ sĩ rất cố gắng để hoàn thành vai diễn của mình.