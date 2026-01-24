Mẹ đơn thân có 2 con riêng lên tiếng khi bị nói chồng là ca sĩ đình đám cưới vì tiền, hết sẽ bỏ đi

Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025, mẹ đơn thân 2 con Cindy Lư thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng là ca sĩ Đạt G. Cô còn trở thành hậu phương, hỗ trợ chồng trong công việc, thỉnh thoảng làm trợ lý tháp tùng Đạt G đi diễn.

Trong một clip vừa được chia sẻ gần đây của vợ chồng Cindy Lư, Đạt G tiết lộ thời điểm khó khăn, dù không còn nhiều tiền, anh vẫn cố dành dụm để mua túi hàng hiệu tặng vợ. Nam ca sĩ nói với vợ: “Cái túi này là những năm tháng anh không còn một đồng trong túi nhưng vẫn cố dành dụm để mua cho em”.

Hạnh phúc của Đạt G và Cindy Lư nhận được nhiều lời chúc từ khán giả ngay dưới phần chia sẻ như: “Chúc hai con yêu thương mãi mãi bên nhau trọn đời nhé”; “Vợ chồng em siêu yêu”; “Quá đỗi dễ thương”; “Chúc hai bạn mãi hạnh phúc như vậy luôn nha”…

Đạt G coi các con của bạn gái như con đẻ.

Dù qua hai lần sinh nở nhưng Cindy Lư vẫn xinh đẹp.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc phúc vẫn xuất hiện ý kiến tiêu cực cho rằng Đạt G đến với Cindy Lư vì tiền bạc, hết tiền sẽ rời đi. Trước bình luận này, mẹ đơn thân 2 con không ngại đáp trả: “Chồng em kiếm tiền gấp 10 lần em á nhưng mà em cảm ơn vì nghĩ em là phú bà nha”. Phản ứng tinh tế và thẳng thắn của Cindy Lư khiến nhiều người thích thú.

Cindy Lư (tên thật Lư Bảo Ngọc, sinh năm 1995) là cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc, em gái diễn viên Gia Bảo. Cô từng kết hôn với ca sĩ Hoài Lâm, có hai con gái. Sau ly hôn năm 2020, Cindy Lư gần như rút lui khỏi showbiz để tập trung chăm sóc gia đình.

Đạt G (tên thật Đoàn Quốc Đạt, sinh năm 1995) là ca sĩ – nhạc sĩ quen mặt với loạt hit như Buồn của anh , Bánh mì không , Thêm bao nhiêu lâu … Trước khi đến với Cindy Lư, anh từng vướng một số ồn ào tình cảm.

Sau nhiều sóng gió dư luận, Đạt G và Cindy Lư chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 7/2025. Hiện cả hai sống cùng hai con riêng của Cindy Lư tại TP.HCM, trong đó Đạt G được khen ngợi vì gắn bó, yêu thương các bé như con ruột.