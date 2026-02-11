Quách Ngọc Ngoan: Tôi hỏi thẳng anh Sơn "anh có tin em không?"

Chiều 10/2, bộ phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho đã có buổi ra mắt tại Hà Nội. Suất chiếu đặc biệt tại Hà Nội có sự góp mặt của đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Phương Anh Đào, Võ Tấn Phát và Khương Lê...

Sau buổi chiếu phim, đạo diễn Lê Thanh Sơn đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến cấu trúc câu chuyện, lựa chọn chi tiết và hướng tiếp cận đề tài. Một trong những chi tiết được quan tâm nhiều nhất là hình ảnh hộp xì gà, món đồ được xem như trung tâm của cuộc chạy đua trong phim.

Ekip phim Báu Vật Trời Cho.

Phân tích về chi tiết này, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ: "Về chi tiết hộp xì gà, chúng tôi cũng đã cân đo đong đếm rất nhiều. Đây là phim về phi vụ, là một cuộc chạy đua để khi có món hàng đó sẽ chấm dứt. Nó từng là một thỏi vàng, một cục đồng đen hay nhiều thứ khác nữa.

Chúng tôi đặt ra tiêu chí rằng món đồ này phải rất có giá trị với nhóm này nhưng lại không có ý nghĩa gì với nhóm khác. Qua nghiên cứu, chúng tôi chốt phương án hiện tại. Chúng tôi nghĩ một điếu xì gà giá một tỷ sẽ đủ đánh động những người tham lam trong phim".

Theo đạo diễn, việc lựa chọn món đồ trung tâm không đơn thuần mang tính vật chất mà còn phản ánh bản chất của các nhân vật và động cơ hành động của họ.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn.

Hộp xì gà trở thành biểu tượng cho lòng tham, cho những toan tính cá nhân, đồng thời là điểm khởi phát cho chuỗi xung đột dẫn dắt toàn bộ câu chuyện. Cách giải thích này giúp nhiều khán giả hiểu rõ hơn dụng ý của ekip khi xây dựng các tình huống trong phim.

Bên cạnh yếu tố phi vụ, đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng chia sẻ thêm về định hướng nội dung và thông điệp mà Báu Vật Trời Cho muốn truyền tải. Anh cho biết, ekip đã làm việc chặt chẽ với bộ phận marketing ngay từ giai đoạn đầu để xác định những chủ đề xã hội có khả năng chạm đến khán giả trong thời điểm phim ra mắt.

"Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với team marketing. Tôi nhờ các bạn đưa ra một bản danh sách những chủ đề sẽ thu hút sự quan tâm của khán giả trong năm 2026. Các bạn đưa cho chúng tôi 4 gạch đầu dòng, trong đó nổi bật nhất là việc 'lừa đảo nữ' và 'lừa tiền đại gia'. Tôi nghĩ chủ đề này sẽ chạm được nhiều người", đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Ở góc độ diễn viên, Quách Ngọc Ngoan nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh vai diễn ông Thiên và quyết định tham gia một dự án phim Tết với màu sắc khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của anh trước đây.

Nam diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Với tôi, khi nhận lời mời từ nhà sản xuất, tôi cũng hồi hộp. Khi đọc kịch bản xong, tôi thấy vai hay. Tôi chưa trở thành con người như vậy trong nghệ thuật bao giờ. Tôi hỏi thẳng anh Sơn "anh có tin em không?" và anh trả lời là tin. Đây là vai diễn mang khuynh hướng hài đầu tay của tôi. Hy vọng, tôi có thể mang đến những năng lượng tích cực cho mọi người trong dịp đầu năm".

Diễn viên Tuấn Trần.

Tuấn Trần cũng là tâm điểm chú ý trong buổi giao lưu khi anh chia sẻ rất thẳng thắn về hành trình lựa chọn vai diễn của mình trong những năm gần đây. Nam diễn viên nói: "Với Minh Gọn trong Làm Giàu Với Ma 2, đó là một nhân vật thiểu năng, chậm phát triển. Nhân vật ở phim trước đó là một người bị động kinh. Sau đó, khán giả hỏi tôi rằng: 'Đến bao giờ anh mới thôi nhận vai khổ?'. Đến Báu Vật Trời Cho, khi đọc kịch bản, tôi rất thích vai Hồng.

Sau một năm với nhiều vai diễn nặng về tâm lý và cảm xúc, tôi muốn có một vai vô tư, vô lo. Trong phim này, dù là chính diện hay phản diện, tất cả mọi người đều phần nào có nét đáng yêu. Sau một năm bộn bề lo toan, chúng tôi muốn mang lại một kịch bản có đủ đầy mọi thứ, đặc biệt là sự kết nối về tình thân. Tôi hứa sau phim này, tôi sẽ đóng nhiều vai khổ hơn nữa".

Lời tâm sự này nhận được nhiều tiếng cười từ khán phòng, nhưng cũng cho thấy sự nghiêm túc của Tuấn Trần trong việc làm mới bản thân và cân bằng lựa chọn vai diễn. Nhân vật Hồng trong Báu Vật Trời Cho được anh xem như một khoảng thở, một cơ hội để thể hiện một màu sắc nhẹ nhàng hơn sau chuỗi vai diễn nặng tâm lý.

Võ Tấn Phát.

Võ Tấn Phát mang đến bầu không khí thoải mái bằng cách ví von dí dỏm về vai trò của mình trong dàn diễn viên. Anh chia sẻ: "Những anh chị như Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Quách Ngọc Ngoan hay đạo diễn Lê Thanh Sơn là những miếng chả, bì rất ngon rồi. Bản thân tôi chỉ mong mình sẽ trở thành một dĩa nước mắm, thêm hương thêm hoa cho món ăn Báu Vật Trời Cho".

Phim Báu Vật Trời cho kể về Ngọc (Phương Anh Đào) là mẹ đơn thân, có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để đổi gió và trốn chạy quá khứ, cô và con trai tên Tô chạm mặt Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài phóng khoáng cũng chính là người góp phần tạo nên sự ra đời của Tô. Cuộc gặp gỡ tréo ngoe ấy kéo ba con người xa lạ vào hàng loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng, khi mọi thứ bắt đầu vượt ngoài kế hoạch. Liệu người cha "trời cho" này là món quà bất ngờ của số phận, hay chỉ là một "trò chơi" oái oăm cuộc đời?

Phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho dự kiến chính thức ra rạp vào mùng 1 Tết 2026.