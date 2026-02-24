3 người bị ung thư trong một khung hình: NSND di căn vào xương vẫn lạc quan

Bức ảnh 3 người cùng bị ung thư trong một khung hình.

Mới đây, MC – BTV Hạnh Phúc đã có dịp đến thăm NSND Trần Hiếu và vợ ông – bà Minh Ngà tại nhà riêng. Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là buổi trò chuyện thân tình đầu năm nhưng lại trở nên đặc biệt khi cả ba cùng chia sẻ một điểm chung - từng đối mặt với căn bệnh ung thư.

Trong không khí ấm áp, họ ngồi cạnh nhau, mỉm cười và nhắc lại quãng thời gian khó khăn nhất của đời mình. Một khung hình có tới ba người từng bước qua ranh giới sinh tử nay cùng nhau nói về bệnh tật bằng sự điềm tĩnh và lạc quan.

NSND Trần Hiếu: Ung thư giai đoạn nặng, từng di căn vào xương

NSND Trần Hiếu từng khiến đồng nghiệp và khán giả lo lắng khi được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn nặng. Theo chia sẻ từ gia đình, có thời điểm bệnh đã di căn vào xương, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Ông phải trải qua phẫu thuật và điều trị tích cực trong thời gian dài.

Dù từng đối diện giai đoạn nguy hiểm, hiện sức khỏe của nam nghệ sĩ đã ổn định hơn. Ông minh mẫn, trò chuyện vui vẻ khi có khách tới thăm. Sự hồi phục của ông được nhiều người xem như một điều kỳ diệu, đến từ ý chí sống mạnh mẽ và tinh thần lạc quan. Dù bệnh tật ở tuổi U90 nhưng nam NSND vẫn rất yêu đời, yêu âm nhạc vẫn thường xuyên đánh đàn, ca hát.

NSND Trần Hiếu và vợ - bà Minh Ngà.

Bà Minh Ngà: “Cô cũng từng bị ung thư”

Không chỉ chăm sóc chồng trong thời điểm bệnh nặng, bà Minh Ngà cũng từng là bệnh nhân ung thư. Trong cuộc trò chuyện với MC Hạnh Phúc, bà chia sẻ thẳng thắn:

“Ngày đó, cô cũng bị ung thư, tay cô vẫn còn di chứng, vẫn sưng này. Hồi đó cứ lo cho Phúc, nhưng Phúc bảo sang Singapore chữa bệnh”.

Theo lời bà, dù bệnh đã qua nhưng cánh tay vẫn còn để lại di chứng sưng nhẹ. Tuy vậy, bà giữ tâm thế bình thản khi nhắc lại quãng thời gian điều trị, coi đó là thử thách phải đi qua trong đời.

MC Hạnh Phúc: Từng điều trị ung thư máu

MC Hạnh Phúc cũng từng công khai việc mình mắc ung thư máu vào năm 2012. Khi đó, anh phải tạm dừng công việc để tập trung điều trị. Sau quá trình chữa trị tích cực, anh đã phục hồi sức khỏe và trở lại với công việc dẫn chương trình.

Trong buổi gặp gỡ, nam MC chia sẻ rằng chính biến cố bệnh tật đã khiến anh thay đổi nhiều về suy nghĩ, biết trân trọng gia đình và cuộc sống hơn. Anh từng sang Singapore điều trị theo tư vấn của bác sĩ và luôn giữ tinh thần tích cực trong suốt quá trình chiến đấu với bệnh.

MC Hạnh Phúc.

Sự đồng cảm của những người từng bước qua bạo bệnh

Điều khiến cuộc hội ngộ trở nên đặc biệt không chỉ là câu chuyện sức khỏe mà còn là sự đồng cảm sâu sắc giữa những người từng đối diện căn bệnh hiểm nghèo. Họ không nói nhiều về nỗi đau mà nhấn mạnh vào tinh thần sống lạc quan, niềm tin và sự động viên từ gia đình.

Trong khung hình ấy, NSND Trần Hiếu, bà Minh Ngà và MC Hạnh Phúc không xuất hiện với hình ảnh của những bệnh nhân mà là những con người đã đi qua giông bão và đang tận hưởng những ngày bình yên.

Ba người từng mắc ung thư, ba hành trình khác nhau nhưng cùng chung một thông điệp: bệnh tật có thể khiến con người yếu đi về thể chất nhưng không thể đánh bại ý chí sống nếu còn niềm tin và sự yêu thương.