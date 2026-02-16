MC Hạnh Phúc và 10 năm bền bỉ cùng “Cặp lá yêu thương”

Suốt một thập kỷ qua, chương trình "Cặp lá yêu thương" đã âm thầm kết nối những tấm lòng hảo tâm với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, giúp các em không phải dang dở giấc mơ đến trường. Đồng hành từ những ngày đầu, MC Hạnh Phúc xem đây không chỉ là một chương trình truyền hình mà là hành trình bền bỉ của niềm tin và lòng nhân ái.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, nam MC cho rằng điều đặc biệt nhất của chương trình không nằm ở thời lượng phát sóng hay những con số hỗ trợ mà ở sự kiên trì. "Điều khiến tôi luôn xúc động khi nói về 'Cặp lá yêu thương' là chương trình không chạy theo những khoảnh khắc bùng nổ mà chọn cách đi cùng thời gian. Ở đây, sự giúp đỡ không mang tính nhất thời. Một 'chiếc lá lành' khi đồng hành với một 'chiếc lá chưa lành' là bắt đầu của một liên kết dài lâu, có khi kéo dài nhiều năm. Chính sự bền bỉ ấy mới làm nên giá trị đặc biệt của chương trình", anh chia sẻ.

MC hạnh phúc dẫn trong chương trình "Cặp lá yêu thương"

Khác với nhiều hoạt động thiện nguyện ngắn hạn, “Cặp lá yêu thương” lựa chọn con đường lâu dài: Trao cơ hội học tập. Bởi giáo dục là cách bền vững nhất để thay đổi cuộc đời một con người. Suốt 10 năm, khán giả đã chứng kiến những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ như: Một em học sinh vùng cao thiếu sách vở, một đứa trẻ mồ côi đứng trước nguy cơ nghỉ học, một gia đình nghèo loay hoay giữa miếng cơm manh áo và con đường đến lớp của con. Nhưng phía sau những hoàn cảnh ấy là cả một tương lai có thể đổi khác nếu được tiếp sức đúng lúc.

“Chúng ta thường nghĩ thay đổi lớn phải bắt đầu từ điều gì đó lớn lao. Nhưng trong rất nhiều trường hợp tôi chứng kiến, chỉ cần một khoản hỗ trợ nhỏ, một lời động viên kịp thời cũng đủ để giữ một đứa trẻ ở lại với trường lớp. Khi các em được tiếp tục đi học, cánh cửa phía trước vẫn còn mở”, MC Hạnh Phúc nói.

Điều đọng lại sau mỗi chuyến đi với nam MC không chỉ là những giọt nước mắt mà là nghị lực của chính các em nhỏ. Trong nhiều hoàn cảnh thiếu thốn, mất mát, các em vẫn giữ ánh nhìn trong trẻo và ước mơ giản dị: Được học hành, có nghề nghiệp ổn định, giúp đỡ lại gia đình. “Có những ánh mắt khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Các em không than vãn, không oán trách, chỉ nói về việc muốn tiếp tục đi học. Những ước mơ giản dị ấy khiến người lớn phải tự nhìn lại mình”, anh tâm sự.

Hình ảnh trong chuyến đi thực tế của MC Hạnh Phúc.

Sau một thập kỷ, nhiều “chiếc lá chưa lành” ngày nào đã trở thành sinh viên đại học, học nghề, có công việc ổn định. Điều khiến ê-kíp xúc động hơn cả là không ít em, dù cuộc sống vẫn còn khó khăn, đã chủ động quay trở lại ủng hộ chương trình. “Vòng tròn tử tế được lặp lại, đó là điều đẹp nhất. Sự giúp đỡ hôm nay không khép lại, mà mở ra những khả năng mới”, MC Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Theo anh, giá trị lớn nhất mà chương trình tạo ra không chỉ nằm ở số tiền hỗ trợ mà ở sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng. Khi một người quyết định trở thành “lá lành”, họ không chỉ trao đi sự hỗ trợ vật chất, mà còn lựa chọn một cách sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Nhiều sự đồng hành kéo dài nhiều năm, âm thầm và không phô trương. Chính sự lặng lẽ ấy làm nên vẻ đẹp bền vững của lòng nhân ái.

Dấu mốc 10 năm được đánh dấu bằng gala “Thập kỷ gieo mầm xanh” – dịp để nhìn lại và tri ân. Với MC Hạnh Phúc, đó không phải là buổi tổng kết mà là một lời nhắc để tiếp tục. “Chúng tôi biết ơn những tấm lòng đã đồng hành, biết ơn nghị lực của các em nhỏ và cả khán giả đã dõi theo chương trình suốt thời gian qua. Nhưng hành trình này chưa dừng lại ở con số 10 năm”, anh chia sẻ.

Bên cạnh “Cặp lá yêu thương”, năm qua MC Hạnh Phúc tiếp tục xuất hiện trong nhiều chương trình và sự kiện truyền hình lớn. Tuy nhiên, với anh, mọi sân khấu đều chỉ có ý nghĩa khi góp phần lan tỏa điều tích cực. “Xã hội có thể thay đổi rất nhanh nhưng những giá trị nhân văn thì luôn bền vững. Khi con người còn biết nghĩ cho nhau, còn biết trao cho nhau cơ hội thì hy vọng vẫn luôn tồn tại”, anh nói.

Chia sẻ thêm về dịp Tết Nguyên đán 2026, MC Hạnh Phúc cho biết, anh tiếp tục góp mặt trong chương trình “Quảng trường mùa xuân” – nơi nghệ thuật, cảm xúc và không khí đoàn viên giao thoa trong khoảnh khắc đặc biệt của năm. “Giao thừa luôn là thời khắc rất đặc biệt với tôi. Đó là lúc con người ta dễ lắng lại, dễ nghĩ về những điều đã qua và những điều phía trước. Được đứng trên sân khấu vào khoảnh khắc ấy là một cảm xúc rất khó diễn tả".

Trong đêm giao thừa, khán giả sẽ nhìn thấy một MC Hạnh Phúc với nhiều những trải nghiệm khác nhau: hát nhảy trong nhạc kịch, đóng kịch cùng NSUT Chí Trung, trò chuyện cùng các ca sĩ và lắng đọng khi nói về lịch sử các năm Ngọ trong lịch sử.

MC Hạnh Phúc là gương mặt được nhiều chương trình lựa chọn cho các sự kiện lớn, ý nghĩa.

Đặc biệt, trong đêm thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, MC Hạnh Phúc sẽ xuất hiện trực tiếp tại điểm cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – một trong những không gian mang đậm dấu ấn văn hoá và nhịp sống của Thủ đô - nơi từng nhịp đếm ngược hoà cùng tiếng reo vui và những ánh mắt chan chứa kỳ vọng; không đơn thuần là vai trò của một người dẫn chương trình mà là hình ảnh của sự kết nối.

“Được đứng tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào thời khắc giao thừa chắc chắn sẽ mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt.

Giữa không gian lịch sử, giữa dòng người háo hức chờ đón năm mới, tôi có thể cảm nhận rõ sự chuyển động của thời gian và năng lượng tích cực của mọi người. Đó là khoảnh khắc mà mỗi người, dù ở bất cứ đâu, đều có thể cảm thấy mình đang cùng nhau bước sang một khởi đầu mới", nam MC chia sẻ.