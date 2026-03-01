Vợ NSND Công Lý đăng ký hiến tạng: Không bồng bột, đã suy nghĩ rất lâu

Vợ Công Lý – Ngọc Hà – vừa chia sẻ một thông tin đặc biệt trong ngày bước sang tuổi mới: chị đã chính thức đăng ký hiến tạng sau nhiều năm ấp ủ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà viết: "Hôm nay là một ngày nắng ấm. Ở một cột mốc của tuổi mới, mình đã làm điều mà bản thân ấp ủ suốt nhiều năm, chính thức đăng ký hiến tạng. Không phải vì bồng bột, mà vì mình đã suy nghĩ rất lâu".

Cô cho biết quyết định này không đến từ cảm xúc nhất thời. Theo Ngọc Hà, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và điều quan trọng là sống sao cho đáng giá. Thay vì những lời hứa xa xôi trong năm mới của tuổi mới, cô chọn một hành động cụ thể, với mong muốn "một lựa chọn nhỏ bé hôm nay, biết đâu một ngày nào đó lại trở thành cơ hội sống của một ai đó".

Bà xã NSND Công Lý bày tỏ cảm giác bình an khi nghĩ đến khả năng có thể giúp đỡ người khác, không phải vì muốn được nhìn nhận là "cao cả", mà bởi cô thấy mình đủ trưởng thành để cho đi bằng sự chân thành.

Ngọc Hà tại nơi đăng ký hiến tạng.

Vợ chồng Công Lý - Ngọc Hà.

Ngọc Hà cũng nhấn mạnh mong muốn sống hết lòng với gia đình, với những người yêu thương và nếu có thể, để lại điều ý nghĩa cho cả những người chưa từng quen biết: "Sống tử tế khi còn có thể, và ra đi cũng theo một cách tử tế".

Chia sẻ của cô nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, đồng tình từ bạn bè và người theo dõi.

"Rơi nước mắt. Tuyệt vời quá em gái ạ, cảm ơn em đã lan toả những suy nghĩ và hành động rất có ý nghĩa như thế này"; "Tuyệt vời em tôi"; "Em gái tui giỏi, ngoan, đúng đạo quá đi thui. Yêu và thương nhìu lắm!"; "Quá tuyệt vời"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021 sau thời gian tìm hiểu. Từ khi nam nghệ sĩ gặp biến cố sức khỏe vào giữa năm 2021, cô luôn là người kề cận, đồng hành cùng chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Trên mạng xã hội, Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ hình ảnh chăm sóc, động viên ông xã, đồng thời thay anh cập nhật tình hình sức khỏe tới khán giả.