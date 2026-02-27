Lấy mẹ đơn thân, nam ca sĩ lặng người khi đọc bài văn con riêng của vợ viết về mình: "Ba nợ tụi con"

Đạt G bên vợ và 2 con anh coi như ruột thịt.

Mới đây, Đạt G thu hút sự chú ý khi chia sẻ status đầy cảm xúc sau khi đọc bài văn do hai con gái riêng của vợ viết, trong đó anh là nhân vật chính.

"Bài văn của những đứa nhỏ, cảm ơn tụi con nhé, ba nợ tụi con, vui vì trong mắt tụi con ba là một người như vậy", là chia sẻ của nam ca sĩ. Ngoài status, Đạt G còn đính kèm hình ảnh chụp lại nội dung bài văn hai con gái viết về mình với những lời lẽ vô cùng chân thật.

"Ba em xăm hình rất nhiều, ba em rất hiền và thoải mái với mọi người. Ba em dạy dỗ chúng em một cách bình tĩnh. Ba em làm ra bài Cả một gia tài , Bánh mì không ... Ngoài ra, ba em là bạn của các ca sĩ nổi tiếng như BRay , Masew ,… Em rất yêu ba em".

Ở một bài khác anh cũng được con riêng của vợ dành sự yêu thương: "Em biết được cũng khá nhiều nghệ sĩ nhưng nghệ sĩ em thích nhất là ba em. Ba em là ca sĩ Đạt G . Ba em hiện tại để tóc xoăn".

Với chia sẻ của con riêng của vợ trong bài văn cho thấy, Đạt G là người cha tốt, yêu thương, chăm sóc và bảo vệ các bé dù không chung dòng máu. Rất nhiều người dành lời khen và sự ngưỡng mộ tới nam ca sĩ: "Dễ thương, ba Đạt quá là hạnh phúc luôn"; "Ba em nghe cưng quá"; "Yêu em quá Đạt G ơi"; "Văn tả thực của mấy nhỏ tả rất thực, cưng quá cháu của bác"; "Cưng ghê ba em tóc xoăn"... là một số chia sẻ của cư dân mạng.

Đạt G sinh năm 1995, được biết đến là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm rapper nổi bật của V-pop. Anh ghi dấu ấn với loạt bản hit như Buồn của anh , Anh thích em như vậy , Anh ơi ở lại … với phong cách âm nhạc mang màu sắc R&B, ballad hiện đại, dễ nghe và dễ lan tỏa trên nền tảng số.

Cindy Lư vốn được biết đến là mẹ đơn thân của hai bé gái sau cuộc hôn nhân trước đó với ca sĩ Hoài Lâm . Sau đổ vỡ, cô công khai mối quan hệ với Đạt G vào năm 2021.

Tháng 4/2025, Đạt G chính thức cầu hôn Cindy Lư sau khoảng 5 năm gắn bó. Đến tháng 7/2025, cả hai tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Sau khi về chung một nhà, Cindy Lư nhiều lần chia sẻ hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc, cho thấy Đạt G gắn bó và yêu thương hai con riêng của vợ như con ruột.