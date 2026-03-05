Kasim Hoàng Vũ qua đời, hưởng dương 46 tuổi: Sao Việt bàng hoàng, xót xa “hết đau đớn rồi"

Sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, xót xa. Trên trang cá nhân, hàng loạt lời tiễn biệt đã được gửi đến nam ca sĩ.

Ca sĩ Duy Trường chia sẻ: "Anh Kasim ra đi vào chủ nhật vừa qua, hiện tại có người em đang lo chuyện tang lễ giúp mẹ anh một tay. Sẽ thông tin cáo phó sớm. RIP: Tạm biệt anh Kasim Hoàng Vũ". Dưới chia sẻ của Duy Trường, ca sĩ Vy Oanh viết: "Mong anh an nghỉ".

"Ông bầu" Dũng Taylor – chồng ca sĩ Thu Phương bày tỏ: "Tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi cú sốc trước sự ra đi của Kasim. RIP em trai. Mau siêu thoát và đi thanh thản". Dưới chia sẻ, NSƯT Thanh Tâm để lại bình luận: "RIP Kasim! Thanh thản nhé em!".

Ca sĩ Khánh Ngọc đăng status cùng ảnh chụp chung với Kasim Hoàng Vũ: "An nghỉ anh Kasim Hoàng Vũ nhé". Dưới bình luận cô bày tỏ sự lo lắng cho mẹ Kasim trước sự ra đi của anh.

Ca sĩ Khánh Ngọc đăng ảnh chụp cùng Kasim Hoàng Vũ.

Những năm tháng cuối đời, gương mặt của kasim Hoàng Vũ thay đổi do bệnh tật.

Ca sĩ Đinh Hiền Anh nghẹn ngào chia sẻ: "Yên nghỉ, Kasim Hoàng Vũ nhé... Tấm hình này là tấm hình tui hát đêm nhạc của Sim... 'Con đường màu xanh' Sim nhớ không? 6 năm rồi, hết đau đớn rồi... Kiếp sau vẫn như cơn lốc trong âm nhạc, vẫn vui vẻ hài hước như thế nhé...".

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Anh có bố là người Ai Cập và mẹ là "nữ hoàng nhạc rock" Bích Phương nổi tiếng một thời.

Kasim Hoàng Vũ hưởng gen nghệ thuật từ mẹ. Anh từng đạt những thành tích như: Giải xuất sắc Tiếng hát Các trường Nghệ thuật Chuyên nghiệp Toàn quốc năm 1998 và 2000; Huy chương Vàng Liên hoan Tiếng hát miền Trung và Tây nguyên năm 1996 và 1998; Giải nhất Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 1998; Giải ba Liên hoan Tiếng hát Truyền hình Toàn quốc 1999...

Tuy nhiên, Kasim Hoàng Vũ được biết đến rộng rãi nhất là sau khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004 và đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Sau này Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư. Năm 2023 anh gây sốc khi xuất hiện với ngoại hình gày gò, mặt biến dạng. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ anh bị viêm xương hàm. Trước khi mất anh đã trải qua vài lần phẫu thuật.