Danh ca Khánh Ly: "Đừng nói thế, vợ chồng ở với nhau còn chán"

Mới đây, danh ca Khánh Ly đã từ Mỹ trở về Việt Nam để ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly . Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Truyền thông Đôi Cánh xuất bản và phát hành.

Danh ca Khánh Ly.

Trong buổi gặp gỡ giới truyền thông cùng một số khán giả ái mộ, Khánh Ly vui vẻ chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại sau khi trải qua cơn đột quỵ. Bà nói: “Anh chị thông cảm, nói lớn tôi mới nghe được.

Anh chị chắc cũng nghe rồi, may mà tôi chưa chết nhưng cũng gần chết thôi. Đi được qua tới đây là tôi cũng tranh đấu lắm. Tôi sợ đi nửa đường rồi có chuyện gì xảy ra thì phiền cho mọi người chứ không phải cho tôi đâu. Các con tôi thì không muốn cho tôi đi.

Tôi chỉ nói với các con một câu thôi là: mẹ có thể không đi ở những nơi khác, những lần khác, nhưng lần này mẹ phải đi. Không phải cho mẹ, mà bởi vì có những người đã yêu quý mẹ, đã thương mẹ. Họ đã cho mẹ một món quà ở lúc cuối đời, cho nên mẹ phải đến, dẫu thế nào thì mẹ cũng phải đi”.

Sự quả quyết của nữ danh ca ở tuổi ngoài 80 khiến các con bà cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Khánh Ly cũng hé lộ về cuộc sống hiện tại tại Mỹ: “Các anh chị thông cảm, có một mẹ một con cũng cô đơn lắm. À tôi còn nuôi hai con chó nữa. Bây giờ tôi đi qua đây rồi thì con ở nhà có một mình thôi, thành ra tôi cũng nhớ con. Nợ ân tình này khó trả lắm, nhưng tôi cũng cố gắng để rồi lại trở về với con và sẽ sống rất bình an”.

Danh ca Khánh Ly trong buổi gặp gỡ ra mắt sách.

Tại buổi gặp gỡ, khi Khánh Ly nói rằng có lẽ khán giả đã nghe bà hát suốt hơn 60 năm nên chắc cũng “chán rồi”, nhiều người bên dưới lập tức đáp lại “không chán”. Trước phản ứng ấy, nữ danh ca xúc động chia sẻ: “Đừng nói thế, vợ chồng ở với nhau còn chán. Lúc chưa có nhau thì hăng hái hứa hẹn đủ điều, đâu có được bao lâu đâu mà còn chán. Huống chi là một người đã hát quá lâu năm, chẳng tài cán gì, chẳng đẹp đẽ gì. Thành ra yêu tôi nhiều quá, tôi không trả được món nợ này”.

Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ nỗi sợ rằng nếu một ngày nào đó rời khỏi cõi đời mà vẫn còn mang nợ ân tình của khán giả thì bà khó lòng thanh thản: “Tôi nghĩ nếu một người mang nợ nhiều như thế thì khó mà đi lắm”.

Danh ca Khánh Ly cũng tự lý giải vì sao nhiều khán giả Hà Nội dành tình cảm đặc biệt cho mình: “Tại sao Hà Nội lại yêu tôi như vậy? Mặc dù tôi đâu có hơn gì ai. Ở Hà Nội có quá nhiều người tài, quá nhiều người giỏi. Sau cùng tôi nghĩ chắc họ yêu ông Sơn nhiều. Bây giờ không có ông Sơn nữa thì thôi yêu đỡ đi. Yêu người này để nhớ người kia – cái đó cũng có lý”.