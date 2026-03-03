Danh ca Khánh Ly làm sáng rõ mối quan hệ với Trịnh Công Sơn

Dự án sách và phim tài liệu dài tập Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly vừa chính thức ra mắt, khắc họa hành trình 80 năm cuộc đời của danh ca Khánh Ly – người nghệ sĩ đã dành trọn đời mình để hát.

Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly không phải hồi ký, cũng không hoàn toàn là tự truyện mà là tập hợp ký ức, chân dung và những giai thoại được kể lại với tâm thế của một người đã đi qua gần trọn một thế kỷ.

Sách gồm 8 chương, tái hiện hành trình từ tuổi thơ ở Hà Nội của cô bé Nguyễn Thị Lệ Mai đến những năm tháng lưu diễn khắp thế giới rồi trở về quê hương.

Danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Một trong những chương ấn tượng khắc họa hành trình nghệ thuật của Khánh Ly là cuộc gặp gỡ định mệnh với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1964 tại Đà Lạt và tái ngộ vào năm 1967.

Vào đêm 19/11/1967 tại Quán Văn, Khánh Ly lần đầu hát "Diễm Xưa". Từ đó, hình ảnh "nữ hoàng chân đất" và giọng hát "khói thuốc xanh" trở thành biểu tượng.

Cuốn sách cũng kể lại mối tri âm giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn một cách đầy đủ và xúc động nhất. Một sự gắn bó không ồn ào nhưng bền bỉ như định mệnh nghệ thuật.

Mối quan hệ giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn không được gọi tên bằng danh phận nhưng lại sâu sắc đến mức "anh là hình – em là bóng". Họ tập nói và nghe bằng sự im lặng. Họ đi qua bao thăng trầm nhưng vẫn nghe được tiếng nhau trong bình minh và mưa giông.

Những bút tích lần đầu được công bố, những ký ức được kể lại từ chính người trong cuộc và gia đình nhạc sĩ, làm sáng rõ một "định mệnh vĩnh viễn thương yêu nhau" – như lời Trịnh Công Sơn dành cho Khánh Ly.

Danh ca Khánh Ly hiện tại.

Tiếp đó, hành trình xa quê hương và trở về quê hương. Chương này còn khắc họa rõ nét "vòng tay nhân ái" – những chuyến đi thiện nguyện xuyên Việt suốt nhiều năm, làm ấm thêm ngọn lửa yêu thương giữa đời thường, lan tỏa tinh thần nhân văn học được từ Trịnh Công Sơn trong từng bước chân trở lại quê nhà.

Khép lại là những tự sự bình thản của người nghệ sĩ ở tuổi 81, sau biến cố sức khỏe và những thăng trầm giữa vinh quang lẫn lặng thầm. Một tinh thần thanh thản, biết ơn và bao dung khép lại hành trình. Sau biến cố sức khỏe, sau những năm tháng vinh quang lẫn lặng thầm, Khánh Ly chọn sống nhẹ nhàng, an nhiên: "Tôi không tiếc nuối gì vì tôi đã là người giàu có nhất thế giới này. Tôi đã có tình yêu của mọi người".

Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly được biên soạn từ kịch bản bộ phim tư liệu âm nhạc nhiều tập cùng tên. Dự án do Tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm; doanh nhân – ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên và thực hiện. Sách do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Công ty Truyền thông Đôi Cánh xuất bản, phát hành.