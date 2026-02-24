Khánh Ly về nước sau đột quỵ, ra tận mộ Trịnh Công Sơn nói: "Yêu anh mãi mãi!"

Mới đây, danh ca Khánh Ly đã về nước sau một năm bị đột quỵ phải nhập viện. Ở tuổi 81, nữ danh ca trông vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.

Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh

Bà đi lại thoải mái, nói năng, cử động linh hoạt, không hề có dấu hiệu của việc đột quỵ cách đây một năm. Đặc biệt, Khánh Ly vẫn giữ được dáng đi thẳng lưng và sự chỉn chu trong ăn mặc.

Dù chỉ là buổi gặp mặt những người bạn năm xưa, Khánh Ly vẫn mặc áo dài tươm tất, búi tóc gọn gàng. Việc đầu tiên Khánh Ly làm sau khi về nước là cùng với vợ chồng Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Trịnh Công Sơn) tới viếng mộ cố nhạc sĩ và mẹ ông tại nghĩa trang Quảng Bình, Gò Dưa, TP.HCM.

Khánh Ly cho biết, lần về nước này vô cùng ý nghĩa với bà vì kỷ niệm tròn 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tại mộ Trịnh Công Sơn, em gái Trịnh Vĩnh Trinh nói: "Em thưa anh Sơn, hôm nay có chị Khánh Ly và ca sĩ Quang Thành về thăm anh Sơn nhân 25 năm anh rời cõi tạm. Sau đó hai chị em em sẽ ra Huế dự sinh nhật anh Sơn tại công viên có tượng anh".

Khánh Ly xúc động tâm sự: "Mỗi lần trở về nhà tôi phải đến đây ngay, đến để biết đây là nhà của mình, để ấm lòng lại dù biết anh Sơn đã rời nhân thế. Anh Sơn không bao giờ bỏ rơi chị em tôi, không quên các em của anh. Lúc nào anh Sơn cũng bên cạnh các em. Yêu anh mãi mãi!

Lần này về tôi dành tất cả cho gia đình, gia đình anh Sơn, em Trịnh Vĩnh Trinh và gia đình tôi".