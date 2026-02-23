Trấn Thành tuyên bố: "Phim của tôi, chọn ai diễn là quyền của tôi"

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách, Trấn Thành đã chia sẻ về sự thay đổi trong quá trình làm phim của mình.



Anh nói: "Có định nghĩa Tết là phải làm phim hài, tôi thấy tôi sai. Tự nhiên tôi làm Bộ tứ báo thủ hồi năm ngoái là phim hài nhưng mọi người lại không đón nhận như các phim chính kịch trước đó. Đó là một nghịch lý.

Trấn Thành

Tôi cũng giống như mọi người, định nghĩa rằng Tết là phải xem phim hài nên cố gắng trả lại phim hài cho mọi người nhưng lại không bán đắt vé như phim chính kịch. Tôi không biết bây giờ định nghĩa đó còn đúng không.

Bởi vậy, tôi làm phim Thỏ ơi để tạo ra nhiều định nghĩa cho khán giả về phim Tết. Xưa giờ mọi người hay định nghĩa phim Tết là phải vui cười cùng nhau. Nhưng giờ tôi nghĩ, sao không tạo ra một bộ phim Tết dành cho những người muốn được chiêm nghiệm mà trong năm không có thời gian xem phim, Tết mới rảnh để xem.

Vậy thì đơn giản là tạo ra một bộ phim hay ngày Tết, thế là đủ, miễn sao đó là một chủ đề hay để bàn về nó".

Về con đường sắp tới của mình, Trấn Thành nói: "Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ phải đi và cứ việc đi về phía trước. Nơi nào là đường thì nơi đó sẽ dẫn bạn đến ánh sáng.

Mọi thứ đều có con đường riêng của nó, bạn sẽ không biết trước được con đường đó nhưng cứ chạy về nơi có ánh sáng rồi cũng sẽ đến nơi.

Nếu cứ ngồi tính xem sẽ như thế nào thì càng tính sẽ càng sai. Cứ để thời gian trôi, miễn là không ngừng chiêm nghiệm thì tự nhiên cái chiêm nghiệm đó sẽ dẫn bạn đến một con đường mới. Tự nhiên sẽ có đáp án.

Trong lúc tôi chiêm nghiệm tự nhiên tôi sẽ đẻ ra đáp án mà trước đó tôi không bao giờ nghĩ đến".

Về việc bị nói đang nâng đỡ người quen vào phim chứ không đặt tâm huyết vào phim, Trấn Thành lên tiếng: "Trên đời này làm gì có công bằng, công bằng là thứ người ta đi tìm. Riêng việc sinh ra giàu hay nghèo, xấu hay đẹp đã thấy không công bằng rồi. Làm sao sinh ra có được công bằng. Công bằng với tôi là đi tìm chứ không có sẵn.

Phim của tôi thì chọn ai diễn là quyền của tôi, tôi được quyền quyết định. Tôi chọn diễn viên quen thì người ta nói tôi chỉ nâng đỡ bạn bè. Tôi chọn diễn viên mới thì người ta nói toàn người lạ, không biết đóng nổi không.

Tôi không biết như thế nào mới vừa lòng mọi người, nên thôi tôi chọn tin tôi trước, tin rằng diễn viên đó là người có năng lực. Nghe nhiều quá không làm việc được đâu".