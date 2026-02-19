NSƯT Thành Lộc từng làm 1 việc với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Ôi trời ơi"

Mới đây, tại chương trình The Jimmy TV Chân dung nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ về kỷ niệm được đóng phim chung với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Ông nói: "Đó là lần đầu tiên tôi được ra Huế và đóng chung phim với anh Trịnh Công Sơn. Ôi trời ơi, nhắc tới đây tôi dạt dào kỷ niệm và vô cùng vinh hạnh. Tôi được đóng chung với anh Sơn ở nhiều phân đoạn phim.

Thành Lộc

Không chỉ anh Trịnh Công Sơn, tôi còn được đóng chung với nhiều nghệ sĩ tài danh khác như nhạc sĩ Vũ Thành An, nghệ sĩ Bích Hợp, nhạc sĩ Hùng Lâm, NSND Kim Cương và nhiều nhân vật có thực trong xã hội. Tôi còn được đóng chung với nhiều người nước ngoài.

Nhưng năm đó tôi mới có 12 tuổi nên không nhớ được nhiều. Đóng cùng tôi còn có một số bạn nhỏ khác nhưng đến giờ tôi cũng không biết các bạn đó đang ở phương trời nào.

Lúc đó, Huế vừa trải qua một trận lụt lớn, nước ngập hết tầng trệt và lầu 1 của khách sạn Hương Giang. Khi tôi đến, nước lũ vừa rút nên toàn bộ tầng trệt và lầu 1 toàn rác. Cả đoàn phim phải ở từ lầu 2 và cả khách sạn cũng chỉ có 4 tầng".

Nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thường được đồng nghiệp và khán giả gọi là "phù thủy sân khấu" nhờ khả năng biến hóa đa dạng trong nhiều loại hình vai diễn. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, ông sở hữu nền tảng kỹ thuật biểu diễn bài bản từ kịch nói, hát bội cho đến cải lương.

NSND Kim Cương và Trịnh Công Sơn

Lối diễn của Thành Lộc không chỉ dừng lại ở việc bộc lộ cảm xúc mà còn nằm ở cách ông xử lý hình thể và đài từ rất đặc trưng. Dù là những vai hài hước, châm biếm hay các nhân vật có chiều sâu bi kịch, ông đều tìm được cách tiếp cận riêng để tạo dấu ấn. Bên cạnh vai trò diễn viên, ông còn đóng góp đáng kể trong việc dàn dựng và định hướng thẩm mỹ cho sân khấu kịch xã hội hóa tại Việt Nam, tiêu biểu là giai đoạn gắn bó với sân khấu Idecaf.

Thành Lộc được đánh giá là một người làm nghề khắt khe, luôn giữ thái độ nghiêm túc và cầu toàn với từng khung hình hay ánh đèn trên sàn diễn. Dù đã ở độ tuổi ngoài 60, ông vẫn duy trì sức sáng lập dồi dào và tiếp tục thử sức với những mô hình nghệ thuật mới như sân khấu Thiên Đăng. Sự cống hiến của ông không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài mà ở nỗ lực giữ lửa cho nghệ thuật kịch nói trước sự thay đổi của các loại hình giải trí hiện đại.