Nam NSƯT U80 bị đàn em làm điều có lỗi: "Đó là lỗi lớn của tôi"

Mới đây, tại chương trình Nụ cười vàng, nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã chia sẻ về sự nghiệp của mình.



Ông nói: "Tính đến giờ tôi đứng trên sân khấu đã 67 năm. Tôi bắt đầu đừng trên sân khấu từ năm 1959 tới giờ. Nếu thêm 3 năm nữa là tôi tròn 70 năm đứng trên sân khấu.

Bảo Quốc

Từ năm 10 tuổi tôi đã bước chân lên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga là đoàn cải của giai đình tôi luôn. Ba tôi là nghệ sĩ Năm Nghĩa còn mẹ tôi là bà bầu Thơ, chị gái tôi là chị Thanh Nga.

Lúc đó tôi còn nhỏ lắm nên không biết gì nhiều nhưng tự nhiên cái máu nghệ thuật có sẵn trong người cứ thế phát ra.

Vai diễn đầu tiên của tôi là một vai khá nặng so với một đứa trẻ 10 tuổi nhưng vì có máu nghệ thuật sẵn nên tôi vẫn diễn ngon lành và diễn thành công vai đó. Từ đó, tôi theo nghề luôn tới giờ, chưa một lúc nào bị gián đoạn".

Danh hài Hoài Tâm thốt lên: "Ba sáu Bảo Quốc là người cha, người thầy của tôi cũng như nhiều nghệ sĩ khác. Ba còn là một tượng đài. Tôi không hề nói lố. Ba Bảo Quốc đã gần 70 năm trong nghề nhưng vẫn được khán giả yêu mến.

Hoài Tâm

Lúc tôi in 5000 tờ poster show đi phát, khán giả cầm tờ poster thấy hình ba Bảo Quốc đều hào hứng, vui lắm, ai cũng muốn mua vé đi xem kịch ngay. Ba Bảo Quốc rất tài tình.

Tôi phải cảm ơn ba Bảo Quốc đã nhận lời tôi để diễn kịch dài. Nói thật, tập kịch dài khó lắm, không như đi tấu hài. Chúng tôi đã phải tập gần 2 tháng qua.

Ba Bảo Quốc thì lại rất bận với lịch trình riêng, còn gia đình, bạn bè. Ba phải đi rất nhiều. Ba nhận lời xong cũng có dặn tôi là ba sẽ bận ngày này ngày kia không đi diễn được. Vậy mà tôi quên mất tiêu, cứ thế ghi lịch diễn của ba vào đúng ngày bận rồi còn in ra poster phát cho khán giả.

Đó là cái lỗi lớn của tôi. Tôi đã nhận lỗi trên sóng rồi. Nhưng ba rất tốt bụng và thương tôi. Ba tự thay đổi hết lịch của gia đình, bạn bè vào dịp Tết. Đáng lẽ Tết là dịp hội ngộ gia đình, bạn bè mà ba vẫn dời đi để đi diễn phục vụ khán giả cho tôi".

Nghệ sĩ Bảo Quốc lên tiếng: "Đúng là ngày Tết thì tôi rất bận rộn gia đình, con cháu, bạn bè. Tôi đã nói với Hoài Tâm trước giờ nhưng Hoài Tâm quên. Nhưng thực sự mà nói, cuộc đời tôi là nghệ thuật nên tôi luôn muốn dành hết tâm sức cho nghệ thuật.

Việc gia đình, tôi có thể sắp xếp được. Tôi muốn được gặp khán giả".