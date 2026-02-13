Hồng Loan đi xe riêng tới mộ NSƯT Vũ Linh lau dọn, cúng lớn

Mới đây, con gái nuôi của cố NSƯT Vũ Linh đã tới thăm mộ cha mình dịp cuối năm. Cô đi cùng một vài người bạn và đi hẳn xe riêng. Điều này cho thấy, đời sống, kinh tế của Hồng Loan thời gian gần đây đã ổn định và phát triển hơn trước.

Đi theo cô là nhiều Youtuber. Họ quay chụp liên tục, không để lỡ một khoảnh khắc nào. Hồng Loan cũng giao lưu thân thiện với các Youtuber.

Hồng Loan chuẩn bị đồ lễ đầy đủ, khác với nhiều khán giả chỉ đến để viếng mộ, thắp hương. Cô mang theo nhiều đồ mã, thịt heo quay, bát đũa, bánh trái, hoa quả để cúng cha một cách chu toàn. Cô cũng tự tay lau chùi, dọn dẹp mộ, bỏ chân nhang cũ.

Không những vậy, Hồng Loan còn cầm kéo cắt tỉa cây, hoa mọc trên mộ. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, cộng đồng mạng cho sự chu đáo, vẹn toàn của mình.

Được biết, suốt những ngày cuối năm này, khu mộ của nghệ sĩ Vũ Linh luôn tấp nập người ra kẻ vào. Dù nằm tại nghĩa trang nghệ sĩ ở tận Bình Dương CUX, cách TP.HCM khá xa nhưng vẫn đông đảo khán giả ái mộ lặn lội đường xa tới thăm viếng cố nghệ sĩ.

Thậm chí, có cả những khá giả ở nước ngoài về nước chỉ vài ngày nhưng cũng tới thăm mộ Vũ Linh. Một số khán giả đã lớn tuổi, đi lại khó khăn, sức yếu nhưng vẫn ra tận mộ để thắp hương. Có người còn bật khóc nức nở khi đứng trước mộ cố nghệ sĩ. Điều này cho thấy, dù đã qua đời được vài năm nhưng vị trí của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh trong lòng người hâm mộ vẫn rất lớn.

Sau khi biến cố gia đình đi qua, Hồng Loan - con gái cố NSƯT Vũ Linh đang từng bước ổn định cuộc sống và nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Thay vì bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, cô lựa chọn tập trung vào công việc kinh doanh online để đảm bảo kinh tế gia đình. Nhờ sự chân thành và uy tín, các buổi livestream của Hồng Loan luôn thu hút lượng tương tác lớn, giúp cô xây dựng được một cộng đồng khách hàng thân thiết.

Bên cạnh việc kinh doanh, Hồng Loan cũng tích cực tham gia vào các dự án nghệ thuật nhỏ, đóng phim ngắn và làm mẫu ảnh để duy trì sợi dây kết nối với khán giả yêu mến cha mình. Cô được nhận xét là ngày càng rạng rỡ, tự tin và có sự thay đổi tích cực về diện mạo lẫn phong thái.

Sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng giúp cô vững vàng hơn trên hành trình tự lập. Hiện tại, Hồng Loan đang dành trọn tâm sức để chăm sóc con cái và giữ gìn nếp nhà của người cha quá cố.