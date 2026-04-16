Hương Tràm gây tranh cãi khắp mạng xã hội sau gần 24 giờ nhận cúp Cống hiến: "Tôi không quá bận tâm"

Hương Tràm được vợ chồng diva Mỹ Linh trao cúp.

Sau khi giành giải Album của năm tại Giải Cống hiến 2026, chiến thắng của Hương Tràm nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Chưa đầy 24 tiếng sau khi Hương Tràm nhận giải, mạng xã hội đã tràn ngập những tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng kết quả gây bất ngờ khi album Phao cứu sinh của Hương Tràm vượt qua một số đối thủ được đánh giá có độ phủ rộng trong năm hơn.

Trên các nền tảng mạng xã hội, bài đăng của nữ ca sĩ sau khi nhận giải thu hút lượng tương tác lớn, trong đó xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tính thuyết phục của kết quả, cho rằng album chưa tạo hiệu ứng phổ biến tương xứng. Bên cạnh đó, cũng có quan điểm cho rằng sự khác biệt giữa tiêu chí của hội đồng chuyên môn và thị hiếu khán giả đã dẫn đến những tranh luận sau khi giải thưởng được công bố.

Trước những phản ứng này, Hương Tràm đã lên tiếng, cho biết cô nhìn nhận chiến thắng một cách bình tĩnh và không còn quá bận tâm đến tranh cãi.

"Với những tranh cãi sau mỗi giải thưởng, ở thời điểm hiện tại tôi không còn quá bận tâm. Có thể trước đây từng để ý đến điều đó nhưng hiện tại thì không", nữ ca sĩ nói.

Chia sẻ thêm về các "đối thủ" cùng hạng mục đề cử, Hương Tràm thẳng thắn: "Tôi cho rằng mỗi nghệ sĩ được đề cử, cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là một mảnh ghép rất đáng trân trọng trong bức tranh ấy".

Bên cạnh đó, Hương Tràm thừa nhận áp lực là điều luôn tồn tại trong công việc của nghệ sĩ và cũng là động lực để cô tiếp tục đổi mới.

"Áp lực thì lúc nào cũng có. Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn", Hương Tràm cho biết.

Về kế hoạch trong tương lai, Hương Tràm cho biết vẫn để ngỏ khả năng tham gia các chương trình gameshow nhưng ưu tiên sự phù hợp.

"Tôi chưa bao giờ khép lại cánh cửa với bất kỳ cuộc thi hay chương trình nào. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào sự phù hợp. Nếu chưa thực sự phù hợp, trong khi bản thân vẫn đang có những sản phẩm tốt và tiếp tục nhận được sự ghi nhận từ khán giả, thì tôi nghĩ mình cứ tiếp tục với hành trình hiện tại. Và tôi vẫn sẽ đi tiếp trên hành trình đó".