Hòa Minzy bán gấp nhà ở TP.HCM, cắt lỗ 800 triệu gây chú ý

Hòa Minzy

Ca sĩ Hòa Minzy mới đây khiến nhiều người chú ý khi bất ngờ đăng tin rao bán căn hộ tại TP.HCM với mức "cắt lỗ" khá sâu.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cô đang cần bán gấp căn hộ thuộc khu đô thị lớn do thời gian tới sẽ "chuyển về ngoài Bắc ở nhiều". Căn hộ có thiết kế 2 phòng ngủ và đã hoàn thiện nội thất cơ bản như sàn, bếp, rèm, hệ thống nước nóng lạnh và điều hòa đầy đủ.

Đáng chú ý, Hòa Minzy cho biết giá gốc của căn hộ khoảng hơn 4,2 tỷ đồng (bao gồm chi phí hoàn thiện) tuy nhiên hiện cô chấp nhận bán với mức hơn 3,7 tỷ đồng đồng thời bao toàn bộ thuế phí cho người mua. Như vậy, nữ ca sĩ chấp nhận "cắt lỗ" khoảng 800 triệu đồng để nhanh chóng sang nhượng.

Một góc căn nhà Hòa Minzy vừa bán.

Việc Hòa Minzy rao bán nhà trong thời điểm này cũng làm dấy lên nhiều đồn đoán. Gần đây, cô thoải mái hơn trong việc chia sẻ đời sống cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm sau khi công khai hạnh phúc bên Đại úy Thăng Văn Cương. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng quyết định chuyển hướng sinh sống ra Bắc có thể một đám cưới thế kỷ của showbiz Việt sắp diễn ra.

Bên cạnh đó cũng có nhiều người vào trêu đùa Hòa Minzy trong đó có cầu thủ Văn Toàn - chủ nợ lâu năm của nữ ca sĩ: "Cơ hội để vay nợ lại đây rồi. Bán nợ cho tôi. Sau này trừ sau". Được biết cách đây vài ngày Hòa Minzy cũng đã chuyển trả nốt số nợ 300 triệu cho Văn Toàn.

Nhiều người ái mộ cũng để lại bình luận vui vẻ như: "Mai em trúng số em chốt liền luôn"; "Chị ơi có ship Hạ Long như nem không ạ"; "Nhà đẹp quá. Thiếu mỗi tiền nữa thôi"; "Em trả trước 7 lít nhé"...

Và chỉ sau vài chục phút rao bán Hòa Minzy đã thông báo bán xong khiến nhiều người bất ngờ: "Sao bán gì cũng trộm vía vậy trời", nữ ca sĩ chia sẻ.