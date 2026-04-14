Nữ NSƯT được trải thảm đỏ: "Anh Trần Bình đã trực tiếp xin tôi về"

Mới đây, nghệ sĩ múa Lê Vi đã chia sẻ một dòng trạng thái dài đầy cảm xúc, nhìn lại hành trình nghệ thuật và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã nâng đỡ chị trong suốt sự nghiệp.

Trong bài viết mở đầu bằng hai chữ “Biết ơn!”, nữ nghệ sĩ kể lại cơ duyên đến với múa từ khi còn rất nhỏ: "Tôi được bố mẹ đưa vào trường múa học khi mới chục tuổi đầu, lứa tuổi chỉ biết đặt đâu ngồi đấy chứ đâu nhận thức được tương lai cuộc đời mình sẽ gắn bó với nghề và đến một ngày lại trở thành “nghệ sĩ múa” thực thụ".

NSƯT Lê Vi chia sẻ hình ảnh thời còn gắn bó với sân khấu múa.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến khi chị được một chuyên gia người Nga (thời Liên Xô cũ) trực tiếp đào tạo vào đầu những năm 1980. Chính nền tảng này đã giúp Lê Vi nhanh chóng bộc lộ năng khiếu, trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất khóa và được chỉ định về công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

"Tuy nhiên số phận lại đưa tôi đến với Nhà hát nhạc nhẹ trung ương, giờ có tên“Nhà hát nghệ thuật đương đại“Ngày ấy, anh Trần Bình đã trực tiếp xin tôi về để múa đôi cùng anh và sự nghiệp múa của tôi bắt đầu từ đó", Lê Vi kể.

Trong suốt 20 năm gắn bó với sân khấu, nữ nghệ sĩ cho biết, chị luôn được tin tưởng giao những vị trí trung tâm trong các tác phẩm lớn: " Trong suốt 20 năm làm nghề là ngần ấy năm sự nghiệp múa của tôi như được trải thảm đỏ, tôi thường được các biên đạo múa chọn vào vị trí trung tâm như một lẽ tự nhiên nên việc chọn tôi múa tác phẩm “chim công“ của Trung Quốc cũng là điều tất yếu. Rồi nhà hát lại đầu tư cho tôi tham gia cuộc thi múa toàn quốc “tài năng trẻ" lần đầu được tổ chức tại Việt Nam và tôi đã kịp mang về cho nhà hát giải thưởng cao nhất, nhờ vậy mà cái tên "nghệ sĩ múa Lê Vi" vẫn luôn được khán giả thời ấy nhớ đến tận bây giờ".

NSƯT Lê Vi và NSND Trần Bình.

NSƯT Lê Vi hiện tại.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất được nữ nghệ sĩ nhắc lại là buổi biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào năm 2006 – khi chị trình diễn lần cuối điệu múa “Chim công” để tri ân nơi đã chắp cánh cho mình: "Cách đây hai mươi năm, tại Nhà hát lớn thành phố, tôi đã biểu diễn lần cuối điệu múa “Chim công” để tri ân Nhà hát tròn hai mươi tuổi - nơi đã chắp cánh cho niềm đam mê nghệ thuật múa của mình và cũng là lời chia tay ngọt ngào với khán giả".

Hai mươi năm sau, khi nhìn lại hành trình đã qua, Lê Vi không giấu được sự xúc động: “Từ rất xa, tôi nhớ về ngôi nhà nghệ thuật nơi mình đã từng gắn bó một thời và tôi biết ơn nhà hát, biết ơn anh Trần Bình nếu anh không đặt niềm tin nơi tôi thì chắc sẽ không có một Lê Vi ngày ấy", Lê Vi chia sẻ.

NSƯT Lê Vi sinh năm 1968 trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật có mẹ là NSƯT Lê Mai, bố là NSND Trần Tiến, chị ruột là NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vân.

Sau khi rời xa sân khấu, nữ nghệ sĩ hiện đang sinh sống tại Pháp. Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, chị vẫn giữ tình yêu sâu đậm với múa và luôn trân trọng quãng thời gian hoàng kim đã qua.

Dòng chia sẻ lần này không chỉ là lời tri ân mà còn là cách Lê Vi nhìn lại một hành trình nghệ thuật rực rỡ – nơi ký ức sân khấu vẫn vẹn nguyên sau nhiều năm xa ánh đèn.