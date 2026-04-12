Vợ hơn 6 tuổi của Huỳnh Anh lên tiếng về thông tin gia đình phá sản, bị miệt thị vì 1 người đàn ông

Mới đây, Bạch Lan Phương đã chia sẻ một status dài trên trang cá nhân, bộc bạch những áp lực khi hoạt động trên mạng xã hội. Nữ MC không ngại nói thẳng về việc thường xuyên bị soi mói ngoại hình. Thậm chí nhận về nhiều bình luận kém duyên từ những người xa lạ chỉ vì cô là vợ của Huỳnh Anh - một nam diễn viên kém 6 tuổi có vẻ ngoài điển trai chưa từng lập gia đình.

"Các bác biết không, cái việc phải chường mặt lên mạng xã hội để cho những người không thân không quen, thậm chí chưa từng gặp cứ thản nhiên vào bình luận đủ thứ về mình từ ngón tay đến trang phục rồi cả ngũ quan thật chẳng có gì thú vị đâu", cô viết.

Vợ chồng Bạch Lan Phương - Huỳnh Anh.

Trước những ý kiến trái chiều, Bạch Lan Phương cho biết nếu bản thân có điều gì chưa chuẩn mực, cô sẵn sàng nhận lỗi và sửa đổi. Tuy nhiên, với những nhận xét liên quan đến ngoại hình, nữ MC cho rằng đó là chuyện cá nhân: "Còn ngũ quan của em như thế nào, già xấu ra làm sao, cái này gia đình em ngắm chứ cũng không có phiền đến ai, phải không ạ?".

Đáng chú ý, vợ diễn viên Huỳnh Anh cũng thẳng thắn nói về lý do dù gặp nhiều phiền toái nhưng vẫn phải duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô chia sẻ: "Nhưng, tại sao quá nhiều phiền toái như vậy vẫn phải sử dụng mạng xã hội? Là vì em nghèo".

Theo lời Bạch Lan Phương việc sử dụng mạng xã hội hiện nay không chỉ để chia sẻ cuộc sống mà còn là công cụ mưu sinh. Cô đang kinh doanh spa, bán mỹ phẩm và làm MC nên cần nền tảng này để quảng bá công việc. "Bây giờ đến anh bán bánh giò, bán bánh mì, bán bất động sản cũng đều cần mạng xã hội cả, lan toả thông tin", cô nói.

Nữ MC cũng bày tỏ sự chạnh lòng khi dù không động chạm đến ai nhưng vẫn bị công kích, thậm chí có người khuyên cô "đừng lên mạng nữa". Tuy nhiên, cô khẳng định mình không có lựa chọn khác vì vẫn phải kiếm sống.

Bạch Lan Phương còn thẳng thắn chia sẻ quan điểm về cuộc sống nếu giàu có, cô sẽ chọn cách sống kín tiếng hơn. "Em nói thật, em mà giàu, đố ai tìm được em, đố ai biết em đang ở đâu luôn", cô viết. Đồng thời, cô lên tiếng về việc gia đình phá sản.

"Chỉ buồn cười là hôm trước bạn em gửi cho em một bài post trong hội nhóm nào đó nhắc đến em, rồi bảo gia đình em phá sản với em gồng lắm.

Khổ, có tài sản đâu mà phá sản các bác? Em cũng gồng thật mà là gồng gánh cái việc bị chửi mỗi ngày để mưu sinh đây ạ. Những khi còn trẻ cũng thích đồ hiệu rồi bay đi đây đi đó, chứ giờ một phần vì có tuổi rồi nên suy nghĩ khác, một phần nghèo thật nên cũng hạn chế hẳn lại. Có sao em nhận vậy thui", vợ Huỳnh Anh nói thẳng.

Bạch Lan Phương thường xuyên bị chê bai nhan sắc.

Ở phần cuối bài viết, vợ Huỳnh Anh bày tỏ suy nghĩ về cách phụ nữ đối xử với nhau trên mạng xã hội. Cô cho rằng nhiều người thường miệt thị, chê trách nhau chỉ vì một người đàn ông, điều mà cô thấy "chẳng đáng tý nào".

"Để ý thấy, phụ nữ mình chẳng thương nhau lắm các bác nhỉ, chẳng bênh nhau, chẳng cùng phe chẳng đồng cảm với nhau toàn miệt thị chê trách nhau vì một người đàn ông nào đó. Em thấy chẳng đáng tý nào. Đàn ông chỉ là một phần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi. Dìm người phụ nữ rồi đề cao người đàn ông có thật sự cần thiết không vậy các chị em?

Mỗi người phụ nữ là một bông hoa. Bông hoa nào thơm, hãy toả hương. Bông hoa nào đẹp, hãy khoe sắc. Mỗi chị em là một bông hoa và chúng mình toả sáng theo những cách rất riêng. Bông hoa nào cũng có người thưởng thức. So sánh chi cho cực vậy? Giá mà cuộc sống này, chúng mình dịu dàng với nhau hơn thì tốt biết mấy...", Bạch Lan Phương viết.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, từng là MC truyền hình quen thuộc với khán giả. Trước khi đến với Huỳnh Anh, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Trong khi đó, Huỳnh Anh sinh năm 1992 là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Việt với ngoại hình điển trai, từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình.