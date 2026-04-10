Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân và cách giữ gìn gia đình của mình lên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook thu hút sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nữ ca sĩ tiết lộ lời dặn của mẹ chồng đã ảnh hưởng lớn đến cách cô ứng xử trong cuộc sống vợ chồng.

Theo đó, dù không sống chung với mẹ chồng nhưng trước khi kết hôn, Hà Phương đã ghi nhớ một lời khuyên mà cô cho rằng “nhớ mãi mãi”.

“Tôi không sống chung với mẹ chồng nhưng trước khi lấy anh Chính tôi nhớ mãi mãi một câu này của mẹ chồng. Vì Chính rất nóng tính nên mẹ bảo: "Thôi con, con cứ cho đường vào cho nó đi". Câu nói làm tôi nhớ hoài, nhớ hoài”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hà Phương cho biết chồng cô là người nóng tính vì vậy cô luôn chủ động “nguội lại” để giữ hòa khí. Nữ ca sĩ nhìn nhận sự nóng nảy đôi khi xuất phát từ áp lực công việc nên lựa chọn cách thấu hiểu thay vì đối đầu.

“Khi tôi biết anh nóng thì tôi nguội. Tôi thấy thế này, nhiều khi mình đi làm phim chỉ một bộ phim thôi mà cũng có lúc mình nóng tính lên và lời nói không được dịu ngọt. Từ đó mình nghĩ, anh biết bao nhiêu việc nên chắc cũng vì những lý do đó mà anh mới nổi nóng lên thì lúc đó mình phải nguội. Mặc dù nhiều khi tôi thấy giận lắm nhưng tôi lại nghĩ thôi anh nhiều công việc quá nên vậy, mình nhịn chồng mình đâu có thiệt thòi gì đâu, mình nhịn cho gia đình yên ấm là được rồi. Nhưng sau đó anh biết là anh có lỗi”, Hà Phương nói.

Nữ ca sĩ cũng cho biết trong cuộc sống hôn nhân, cô thường là người nhường nhịn để giữ sự êm ấm trong gia đình: "Hầu như tôi nhịn hết, chỉ có quá lắm là tôi nói ‘đủ rồi nhé’ là anh cười cười", cô nói thêm.

Bên cạnh đó, Hà Phương cũng bày tỏ sự trân trọng đối với mẹ chồng – người mà cô cho rằng là hình mẫu về sự hy sinh trong gia đình.

"Mẹ chồng tôi thương chồng, lo cho chồng, trong cuộc hôn nhân của bà cũng có sự xung đột nhưng mẹ quyết tâm lo cho chồng để ăn học ra làm bác sĩ. Mẹ chồng tôi chịu khó, tiết kiệm cho cuộc sống và nuôi các con thành tài”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của danh ca Cẩm Ly và ca sĩ Minh Tuyết. Những năm 1990, Hà Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều ca khúc trữ tình, bolero.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Chính Chu – một tỷ phú hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại Mỹ – cuộc sống của nữ ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm. Kể từ đó, cô được truyền thông trong nước nhắc đến với danh xưng "ca sĩ giàu nhất Việt Nam".