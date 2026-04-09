“Ông hoàng nhạc sến” bịt mắt đánh đàn cho 2 cô gái xinh đẹp hát

Phần bình luận dưới video nhanh chóng trở nên sôi động khi nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của nam ca sĩ.

Mới đây, Ngọc Sơn thu hút sự chú ý khi chia sẻ đoạn clip bịt mắt chơi piano cho hai cô gái trẻ, xinh đẹp là học trò của mình hát. Clip nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

"Ông hoàng nhạc sến" còn chia sẻ thông tin ca khúc mình đánh là Người ơi đừng về và Bèo dạt mây trôi. Danh tính hai cô gái xinh đẹp, hát hay là Hồ Phương Liên (á quân Thần tượng Bolero 2017) và Thùy Anh (á quân Solo cùng Bolero 2025).

Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn.

Trong clip, Ngọc Sơn gây bất ngờ khi bịt mắt nhưng vẫn chơi đàn điêu luyện, các phím nhạc được xử lý chắc chắn và giàu cảm xúc. Hai nữ ca sĩ trẻ thể hiện ca khúc theo tiếng đàn với chất giọng ngọt ngào, tạo nên phần trình diễn hòa quyện và thu hút người xem.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng trở nên sôi động khi nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tài năng của nam ca sĩ. Không ít ý kiến dành lời khen như “Anh Ba đúng là thiên tài âm nhạc của Việt Nam”, “Người nghệ sĩ đa tài”, hay “Quá đỉnh”...

Không dừng lại ở đó, Ngọc Sơn còn đăng tải thêm clip nhảy cùng hai học trò trong ca khúc Anh em một nhà do chính anh sáng tác. Hình ảnh nam ca sĩ xuất hiện với phong thái trẻ trung, vui vẻ, tràn đầy năng lượng tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

“Ông hoàng nhạc sến” bịt mắt đánh đàn cho 2 cô gái xinh đẹp hát - Ảnh 1.

Nam ca sĩ còn nhảy múa cùng hai học trò.

Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình, bolero tại Việt Nam. Anh được biết đến rộng rãi từ thập niên 1990 với nhiều ca khúc quen thuộc như Tình cha, Lòng mẹ, Đêm cuối... ghi dấu ấn bằng giọng hát giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn riêng biệt.

Trong sự nghiệp, Ngọc Sơn không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ mà còn sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ. Anh được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc sến” hay anh Ba... Trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, nam ca sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và giữ được lượng khán giả riêng.

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

