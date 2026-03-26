HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Con nuôi đăng status chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", nhiều người băn khoăn hỏi: "Ngọc Sơn có con rồi à?"

DẠ VŨ |

Động thái mới nhất của “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn cũng tiếp tục được chú ý trước nghi vấn lần đầu lên chức cha ở tuổi U60.

Con nuôi đăng status chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", nhiều người băn khoăn hỏi: "Ngọc Sơn có con rồi à?" - Ảnh 1.

Sau khi danh ca Ngọc Sơn đăng tải hình ảnh bế hai bé sơ sinh kèm dòng trạng thái "Yêu vô cùng" lên mạng xã hội, ngay lập tức thu hút hàng trăm bình luận tò mò. Nhiều khán giả đặt câu hỏi không biết hai em bé là con ruột hay người thân trong gia đình của nam danh ca.

Trước những lời chúc mừng việc lên chức cha, "ông hoàng nhạc sến" chỉ âm thầm thả like hoặc biểu tượng trái tim, càng khiến câu chuyện trở nên bí ẩn và gây chú ý hơn.

Con nuôi đăng status chúc mừng "ông hoàng nhạc sến", nhiều người băn khoăn hỏi: "Ngọc Sơn có con rồi à?" - Ảnh 2.

Duy Cường và cha nuôi Ngọc Sơn.

Động thái mới nhất của Ngọc Sơn là chia sẻ lại một đường link bài viết đề cập đến nghi vấn anh lên chức bố ở tuổi U60. Tuy nhiên, nam danh ca chỉ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của truyền thông mà không xác nhận rõ mối quan hệ với hai em bé.

Trong lúc khán giả vẫn đang chờ đợi câu trả lời chính thức, con nuôi của anh là ca sĩ Duy Cường lại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ lại bài đăng của "ông hoàng nhạc sến" kèm dòng trạng thái: "Yêu quá ba ơi. Con chúc mừng ba lên chức ạ". Động thái này càng khiến dư luận thêm xôn xao.

Nhiều bình luận xuất hiện như: "Lên chức ông hay bố đấy?", "Ôi iu quá nha, Ngọc Sơn lên chức gì đó?", "Ngọc Sơn có con rồi à?"… Tuy nhiên, cũng giống như cha nuôi, Duy Cường chưa có bất kỳ phản hồi cụ thể nào thêm về thông tin này.

Được biết, Ngọc Sơn sinh năm 1968, là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình, bolero với loạt ca khúc gắn liền tên tuổi như Lòng mẹ , Tình cha . Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp âm nhạc, anh còn được biết đến với cuộc sống kín tiếng, đặc biệt là chuyện tình cảm. Ở tuổi U60, nam danh ca vẫn độc thân, hiếm khi chia sẻ về đời tư và từng nhiều lần khẳng định dành trọn tình yêu cho gia đình, khán giả cũng như con đường nghệ thuật.

Tags

sao Việt

Ngọc Sơn

u60

con nuôi

duy cường

lên chức bố

danh ca Ngọc Sơn

ông hoàng nhạc Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại