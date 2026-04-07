Nữ NSND U60 đưa chồng sắp cưới đi thăm mộ bố là nhạc sĩ lẫy lừng của Việt Nam

Mới đây, NSND Thanh Lam đã đưa chồng sắp cưới là bác sĩ Tiến Hùng đi thăm mộ bố cô là nhạc sĩ Thuận Yến nhân dịp Tết Thanh Minh. Nữ ca sĩ đã quay lại khung cảnh nơi bố cô an nghỉ vô cùng yên bình, nhiều cây xanh và có tiếng nước chảy róc rách. Vừa quay Thanh Lam vừa hát ca khúc Chia tay hoàng hôn - một tác phẩm nổi tiếng do bố cô sáng tác.

Đi cùng còn có mẹ ruột NSND Thanh Lam. Trong clip bà lên tiếng cảm ơn con rể: "Cám ơn Hùng nhé, con mua nhiều hoa đẹp quá".

Nơi an nghỉ của nhạc sĩ Thuận Yên.

Rất nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc về nơi an nghỉ của nam nhạc sĩ lẫy lừng Việt Nam một thời: "Không gian nơi ông yên nghỉ trang nghiêm hòa vào thiên nhiên đẹp quá chị à"; "Cảnh đẹp thật chị ạ"; "Không gian yên nghỉ của bác tuyệt quá ạ"... là chia sẻ của một số cư dân mạng.

NSND Thanh Lam cũng cùng bác sĩ Hùng đi thắp hương cho bố mẹ chồng. Trên Facebook, bác sĩ Hùng bày tỏ cảm xúc khi được ở gần những người thân thương đã khuất bóng như được sống "chậm lại".

"Thắp một nén hương để tưởng nhớ, để biết ơn một cách rất lặng. Có lẽ ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày Thanh Minh là hướng về người đã khuất và nhắc mình sống sao cho xứng đáng với những gì mình đã được trao.

Mình thấy đi Thanh minh gặp mọi người tuy lạ nhưng ai cũng vui cũng nhiều năng lượng chào nhau thật thân thiết, chắc mọi người cũng cùng một tâm trạng và suy nghĩ như mình với "người" bên cạnh mình", bác sĩ Tiến Hùng chia sẻ.

Nơi an nghỉ của bố mẹ chồng Thanh Lam.

Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng.

NSND Thanh Lam sinh năm 1969 là một trong những giọng ca hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam đương đại. Chị được mệnh danh là "diva" của làng nhạc Việt đồng thời là nghệ sĩ có nhiều đóng góp nổi bật cho âm nhạc.

Sau những thăng trầm trong đời sống riêng, Thanh Lam công khai mối quan hệ với bác sĩ Bùi Tiến Hùng vào năm 2021. Năm 2025, Thanh Lam và bác sĩ Hùng dự định làm đám cưới ấm cúng dành cho gia đình, bạn bè thân thiết, tuy nhiên đám cưới phải tạm hoãn do cả hai đều bận rộn.

"Chúng tôi đã có một năm bận rộn, nhiều sự kiện. Vì thế, việc làm đám cưới trong năm 2025 đã bị gác lại. Chúng tôi đang xem thời gian nào thích hợp sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng…", Thanh Lam chia sẻ trên tờ Dân Trí. Dù chưa tổ chức đám cưới nhưng cả hai đã xem nhau là vợ chồng từ lâu. Thanh Lam thoải mái gọi bác sĩ Tiến Hùng là chồng khi trò chuyện với giới truyền thông.