Nữ ca sĩ từng xin NSND Thanh Lam tha thứ giờ ra sao?

Tại chương trình Our Song Vietnam 2024, Orange từng gây chú ý khi quỳ gối, ôm chân xin lỗi NSND Thanh Lam. Cụ thể ở phần bắt cặp đôi giữa nghệ sĩ lão làng và Genz, Orange đã chọn ca sĩ Quang Linh từ chối NSND Thanh Lam. Tuy nhiên, Quang Linh lại chọn ca sĩ khác nên Orange bơ vơ không còn ai.

Nữ ca sĩ trẻ phải bốc thăm để lựa chọn và cuối cùng lại bốc trúng Thanh Lam. Định mệnh này khiến Orange đã quỳ gối, ôm chân Thanh Lam ngay trên sân khấu để xin tha thứ, lấy lòng tiền bối. Sự thân thiện gần gũi của 2 nghệ sĩ thuộc 2 thế hệ thời điểm đó nhận được sự thích thú của nhiều người yêu nhạc. Vậy cuộc sống, sự nghiệp hiện tại của Orange ra sao?

Orange quỳ gối ôm chân Thanh Lam xin lỗi.

Orange, tên thật Khương Hoàn Mỹ, sinh ngày 15/2/1997 tại TP.HCM. Cô từng theo học chuyên Anh tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và tiếp tục ngành Ngôn ngữ – Văn học Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Không xuất thân từ môi trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, Orange đến với âm nhạc bằng đam mê và nỗ lực tự rèn luyện.

Thuở mới vào nghề, cô nhiều lần đối mặt với những lời chê bai ngoại hình và thừa nhận từng tự ti, thậm chí bật khóc khi bị đánh giá là "kém sắc". Tuy vậy, nữ ca sĩ không bỏ cuộc mà chăm chỉ trau dồi kỹ năng, thay đổi phong cách, chú trọng tập luyện và dần trở thành một trong những giọng ca Gen Z được chú ý của V-Pop.

Orange ngày càng xinh đẹp và thành công.

Orange chạm ngõ âm nhạc qua cuộc thi X Factor Vietnam 2014 với tên thật Khương Hoàn Mỹ. Dù không đạt thứ hạng cao, đây là bước đệm quan trọng giúp cô bắt đầu hành trình nghệ thuật. Những năm sau đó, cô vẫn kiên trì hoạt động trong âm nhạc với nhiều dự án nhỏ. Bước ngoặt lớn nhất của Orange đến vào năm 2018, khi cô góp giọng trong bản hit "Người lạ ơi" cùng Karik.

Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng, mang về cho cô danh tiếng rộng rãi và hàng loạt giải thưởng, trong đó có Best New Asian Artist tại Mnet Asian Music Awards. Thành công này mở ra cho Orange nhiều cơ hội hơn, giúp cô tự tin định hình phong cách nhạc pop – dance-pop hiện đại, giàu cảm xúc.

Những năm sau đó đánh dấu sự trưởng thành của Orange cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Năm 2020, cô ra mắt ca khúc "Chân Ái" hợp tác cùng Khói, trước khi rời công ty cũ và hoạt động độc lập. Giai đoạn này, Orange liên tục thử nghiệm nhiều màu sắc mới, từ ballad đến pop điện tử, từ các dự án cá nhân đến hợp tác. Bản hit "Khi Em Lớn" và "Em hát ai nghe" giúp cô xuất hiện trong chiến dịch toàn cầu của Spotify tại Times Square – New York, khẳng định sức ảnh hưởng của giọng ca trẻ.

Đầu năm 2025, Orange tiếp tục gây chú ý khi tham gia sân chơi "Em xinh Say Hi" và lọt vào nhóm nghệ sĩ nổi trội của chương trình. Những tiết mục có sự góp mặt của cô tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, cho thấy khả năng trình diễn sân khấu toàn diện hơn trước.

Ngoài âm nhạc, Orange còn được quan tâm bởi màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình. Khác với hình ảnh có phần rụt rè thuở mới vào nghề, hiện tại cô được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, cá tính và thời thượng. Gu thời trang linh hoạt, nét mặt thanh thoát và phong thái tự tin giúp Orange trở thành gương mặt nổi bật của lớp nghệ sĩ trẻ V-Pop.

Về đời sống riêng, Orange là người kín tiếng. Gần đây xuất hiện tin đồn cô hẹn hò một nhà sản xuất trẻ sau khi cả hai bị phát hiện tương tác đặc biệt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi được hỏi, Orange khẳng định cô đang độc thân , chưa có người yêu và muốn ưu tiên sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ cũng cho biết bản thân đã trải qua nhiều giai đoạn mất phương hướng, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự trưởng thành, cô ngày càng hiểu rõ con đường mình theo đuổi.

Orange là mẫu nghệ sĩ trẻ tài năng vừa có thể hát và sáng tác.

Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Orange đã đi một chặng đường dài – từ cô gái tự ti về ngoại hình đến một nghệ sĩ độc lập, tự do sáng tạo và liên tục làm mới mình. Cô không chỉ được công nhận bởi giọng hát nội lực, khả năng biến hóa phong cách mà còn ở tinh thần bền bỉ, dám thay đổi và dám khẳng định bản thân. Với sự nỗ lực không ngừng và những dấu ấn âm nhạc ngày càng rõ nét, Orange được kỳ vọng tiếp tục là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ tại V-Pop.