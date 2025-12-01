Động thái khác thường của Phi Thanh Vân sau hơn 2 tháng thông báo lấy chồng lần 3

Tháng 11/2024, sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Phi Thanh Vân công khai có bạn trai mới. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của bạn bè và người hâm mộ, ai cũng gửi lời chúc phúc tới nữ diễn viên vốn nhiều lận đận tình duyên. Từ thời điểm đó, cô thoải mái đăng tải hình ảnh, trạng thái liên quan đến bạn trai, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ của cả hai khi đi chơi, đi ăn… cùng nhiều dòng trạng thái đậm chất ngôn tình dành cho người đàn ông quê miền Tây này.

"Anh là trai miền Tây, quê quê mà hiền. Hiền lắm. Anh không chỉ là người yêu, người bạn mà còn giống như một người thầy. Anh dạy dỗ, chia sẻ và hỗ trợ chị rất nhiều trong công việc. Người yêu chị cần phải có một cái đầu thật vững vàng về trí tuệ, biết dạy dỗ và bảo vệ chị", Phi Thanh Vân từng nói về bạn trai trong một livestream. Trước đó, cô cũng khoe hình ảnh về chuyến về quê ra mắt họ hàng nhà bạn trai và cho biết được mọi người yêu quý.

Khoảng một năm sau ngày công khai yêu, giữa tháng 9/2023, Phi Thanh Vân bất ngờ thông báo chuẩn bị kết hôn lần ba. "Cuối năm nay, tiến sĩ – nghệ sĩ Phi Thanh Vân sẽ bước vào cột mốc thiêng liêng của đời mình – lễ cưới trọng đại. Với mong muốn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bằng một bộ ảnh cưới sang trọng, tinh tế và đẳng cấp, chị Vân trân trọng gửi lời mời hợp tác đến các thương hiệu studio, ekip photographer hàng đầu", cô viết trên Facebook.

Phi Thanh Vân và bạn trai.

Thế nhưng sau thông báo này, trong hơn hai tháng qua, Phi Thanh Vân lại khá im ắng. Đáng chú ý, khoảng 70 ngày nay, cô không đăng bất kỳ bài viết nào liên quan đến bạn trai – hoàn toàn trái ngược với giai đoạn trước đây cập nhật liên tục. Ngay cả ngày 20/10, nữ diễn viên cũng không chia sẻ hình ảnh, món quà hay lời chúc nào của chồng sắp cưới. Thời gian gần đây, trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh công việc và con trai chung với người chồng thứ hai.

Dù vậy, việc "mất hút" bạn trai trên mạng xã hội không đồng nghĩa cả hai trục trặc. Trong một clip chia sẻ với fan khi đi ăn mới đây, người đàn ông này vẫn vô tình xuất hiện khi Phi Thanh Vân quay lướt xung quanh. Điều đó cho thấy sau khi quyết định gắn bó lâu dài, cô có lẽ chọn cách giữ hạnh phúc kín đáo hơn thay vì công khai như trước.

Bạn trai mới của Phi Thanh Vân tên là Trần Chí Phú, là doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô khoảng 10 tuổi, quê gốc miền Tây (Long An – nay là Tây Ninh). Anh hiện là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của một công ty xây dựng và một nhà máy đá – chuyên sản xuất đá lót tường, đá đường, đá trang trí.