Nữ ca sĩ quê TP.HCM lấy chồng tỷ phú nói thẳng: "Tôi quen anh Chính lúc đó anh ở nhà thuê"

Mới đây, ca sĩ Hà Phương gây chú ý khi đăng clip chia sẻ thẳng thắn về thời điểm bắt đầu mối quan hệ với chồng – doanh nhân Chính Chu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, nữ ca sĩ cho biết khi hai người đến với nhau, chồng cô chưa phải là một tỷ phú giàu có như hiện tại.

“Lúc anh Chính mới lấy tôi, anh đâu phải là người rất có tiền như vậy đâu. Khi lấy nhau rồi, có lẽ là hợp và sinh con thì sự nghiệp của anh mới phất lên. Tôi đọc trên mạng nhiều người nói tôi lấy anh Chính lúc anh là tỷ phú rồi…”, cô chia sẻ.

Hà Phương cũng tiết lộ thêm về hoàn cảnh của chồng ở thời điểm hai người quen nhau. Theo nữ ca sĩ, đó là giai đoạn nam doanh nhân chưa ổn định về tài chính như hiện tại.

“Tôi nói thật, khi mà tôi quen anh Chính lúc đó anh ở nhà thuê. Sau này, tôi mới biết lúc đó anh có nhà nhưng anh bán rồi. Nhưng trong cái thời gian mà tôi biết anh Chính ở thuê. Lúc đó tôi nghĩ thôi như vậy cũng được rồi vì tôi rất kính nể những người có tài”.

Không chỉ chia sẻ về giai đoạn khởi đầu, Hà Phương còn kể lại một thỏa thuận thú vị trước khi kết hôn. Nữ ca sĩ cho biết cô từng muốn dành thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng trước khi sinh con và đã thẳng thắn trao đổi với chồng.

“Trước khi cưới tôi nói với chồng là "3 năm sau mới có con nha, em muốn đi chơi hết các nước em mới sinh con". Tại tôi nghe nói mình lấy nhau mà có con liền là không được đi chơi gì hết, lúc đó là chỉ lo mấy đứa con thôi. Tôi nói mà anh chấp nhận và đúng 3 năm mới có con”.

Hà Phương sinh năm 1972, quê TP.HCM là ca sĩ nổi tiếng dòng nhạc trữ tình, đồng thời là em gái của Cẩm Ly và chị em với Minh Tuyết. Cô từng hoạt động sôi nổi trong thập niên 1990 trước khi sang Mỹ định cư sau kết hôn.

Chồng của cô – Chính Chu – là doanh nhân thành đạt tại Mỹ sở hữu khối tài sản lớn. Nhờ cuộc sống sung túc cùng chồng doanh nhân giàu có, Hà Phương thường được truyền thông gọi là “ca sĩ giàu nhất Việt Nam”.