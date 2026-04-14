"Ông hoàng nhạc Việt" hội ngộ vợ cũ hơn 17 tuổi ở Mỹ

Vợ cũ hơn 17 tuổi của "ông hoàng nhạc Việt" đã bày tỏ cảm xúc vui vẻ khi hội ngộ chồng cũ và bạn bè ở Mỹ.

Mới đây, “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ là bầu show Việt kiều Liên Phạm gây chú ý khi cùng hội ngộ bạn bè tại Mỹ. Bức ảnh hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc cả hai xuất hiện chung trong một nhóm bạn được chính bà Liên Phạm đăng tải nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ hội ngộ cùng bạn bè ở Mỹ.

Không chỉ chia sẻ hình ảnh, bà Liên Phạm còn gửi lời chúc mừng tới một bầu show đã đứng ra tổ chức live concert cho Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ thành công rực rỡ. Ở một bài đăng khác, bà viết đầy cảm xúc: “Gia đình của Liên Phạm hội tụ tại The Venetian Resort Las Vegas thật là hoan hỉ và hạnh phúc. Tung tăng, vui cười no say, ngập tràn tiếng cười và những khoảnh khắc yêu thương bên đại gia đình thân yêu”.

Dù đã ly hôn từ năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng và bà Liên Phạm vẫn được xem là một trong những cặp đôi hiếm hoi giữ được mối quan hệ văn minh, thân thiết hậu chia tay. Trên thực tế, cả hai đã ly thân từ năm 2018 trước khi chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn.

Sau khi “đường ai nấy đi”, bà Liên Phạm vẫn thường xuyên bay về Việt Nam, tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè thân thiết trong đó có Đàm Vĩnh Hưng. Đặc biệt, bà còn dành sự quan tâm, yêu thương cho con riêng của nam ca sĩ, xem như cháu trong gia đình.

Trên mạng xã hội, bà Liên Phạm khá thoải mái tương tác, thường xuyên để lại bình luận động viên, ủng hộ các hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng. Trong khi đó, nam ca sĩ lại kín tiếng hơn, hiếm khi công khai nhắc tới vợ cũ nhưng vẫn giữ sự tôn trọng và mối quan hệ hòa nhã.

Đặc biệt ở tuổi U75 nhưng vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng vẫn rất trẻ trung, khỏe khoắn và luôn chọn lối sống tích cực.

Đàm Vĩnh Hưng và vợ cũ.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 là một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc Việt với hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Anh nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, bolero và nhạc trẻ sở hữu loạt hit như “Say tình”, “Biển tình”, “Xin lỗi tình yêu”… Nhờ phong cách biểu diễn đặc trưng cùng sự bền bỉ trong sự nghiệp, anh được khán giả ưu ái gọi là “ông hoàng nhạc Việt”.

Về đời tư, Đàm Vĩnh Hưng từng gây bất ngờ khi để lộ chuyện đã kết hôn với bầu show Liên Phạm hơn 17 tuổi từ năm 2004 sau nhiều năm giữ kín. Bà Liên Phạm là một bầu show có tiếng tại thị trường hải ngoại, từng hỗ trợ nhiều hoạt động biểu diễn của nam ca sĩ tại Mỹ. Dù cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng được cặp đôi nhắc tới cho đến khi ly hôn.

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

