HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ca sĩ Hà Phương lấy tỷ phú: "Áp lực chứ, chồng thành đạt thì cũng nhiều bóng hồng vây quanh"

Hoa Bay |

"Nhà tôi ở ngay trung tâm New York, view rất đẹp...", ca sĩ Hà Phương chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Hà Phương đã chia sẻ về cuộc sống của mình sau nhiều năm “ở ẩn” để chăm sóc con cái trưởng thành. Nữ ca sĩ cho biết, khi ngừng hoạt động, cô rất nhớ âm nhạc và luôn phải tự động viên bản thân chờ một ngày để được tái xuất.

"Tôi cứ chờ đợi, nhiều lúc thích hát quá thì lại tự nói: Trời ơi, con mình còn nửa năm nữa, mình ráng đi. Tôi ráng cho đến khi bé trúng tuyển thẳng vào trường mà tôi thở phào. Tôi thốt lên: Vậy là coi như mình đương nhiên được trở về nghệ thuật rồi đó", nữ ca sĩ kể.

Ca sĩ Hà Phương lấy tỷ phú: "Áp lực chứ, chồng thành đạt thì cũng nhiều bóng hồng vây quanh" - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Phương.

Vì ngừng hát một khoảng thời gian dài nên Hà Phương ý thức được việc tên tuổi của cô không còn phổ biến với giới trẻ: "Trong khoảng thời gian ngưng nghệ thuật, tôi vẫn làm từ thiện. Lớp trẻ sau này biết tôi về từ thiện nhiều hơn là ca hát. Các em biết tới Hà Phương là em chị Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết nhiều hơn", Hà Phương nhìn nhận thẳng thắn.

Chia sẻ thêm về cuộc sống trong thời gian "ở ẩn", Hà Phương tiết lộ gia đình cô luôn bận rộn. Nữ ca sĩ kể: "Nhà tôi ở ngay trung tâm New York, view rất đẹp nên khách tới thăm thường xuyên. Khách của vợ chồng, khách của ba mẹ, của em chồng… nên lúc nào cũng bận rộn. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian chăm sóc, đưa đón con đi học và nấu ăn cho gia đình".

Hà Phương cũng không ngại nói thẳng về áp lực khi có chồng là tỷ phú Chính Chu: "Có áp lực chứ, mình lấy một người chồng thành đạt thì xung quanh cũng nhiều bóng hồng vây quanh". Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô luôn tin tưởng chồng và cảm thấy hạnh phúc khi có hai người con ngoan ngoãn, học giỏi.

Ca sĩ Hà Phương lấy tỷ phú: "Áp lực chứ, chồng thành đạt thì cũng nhiều bóng hồng vây quanh" - Ảnh 2.

Ca sĩ Hà Phương và chồng.

Hà Phương sinh năm 1972, là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và chị gái của ca sĩ Minh Tuyết. Cô từng là giọng ca quen thuộc của dòng nhạc trữ tình, dân ca và bolero, ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích. Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển, Hà Phương sang Mỹ định cư và gặp được định mệnh, kết hôn năm 2004.

Chồng của nữ ca sĩ là Chính Chu – một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính tại Mỹ. Ông từng giữ vị trí quan trọng tại các quỹ đầu tư lớn và sở hữu khối tài sản đáng kể. Sau khi kết hôn, Hà Phương chủ yếu tập trung chăm lo gia đình, đồng thời tham gia các hoạt động từ thiện trước khi dần trở lại với nghệ thuật trong thời gian gần đây. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hà Phương đánh dấu sự trở lại bằng một minishow tại TP.HCM.

Tags

Mỹ

sao Việt

áp lực

Cẩm Ly

Hà Phương

Chính Chu

Bóng hồng

Minh Tuyết

chồng tỷ phú

Phụ nữ

ngôi sao hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại