Bích Phương nắm tay, xoa vai tình tứ, còn Tăng Duy Tân thì cười không khép miệng

Tối 12/12, loạt sao đình đám cùng đổ bộ thảm đen tại sự kiện ở TP.HCM. Bên cạnh dàn mỹ nhân - mỹ nam đình đám, sự góp mặt của Tăng Duy Tân và Bích Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Ngay từ khi bước lên thảm đen, cả hai đã được săn đón bởi visual cuốn hút. Tăng Duy Tân với phong cách nam tính, lịch lãm thường thấy, trong khi Bích Phương xuất hiện với khí chất sang chảnh và layout trang điểm sắc sảo. Tuy nhiên, spotlight thật sự bùng nổ khi cặp đôi bước vào khu vực tiệc của sự kiện.

Bích Phương và Tăng Duy Tân tương tác cực dễ thương

Theo đó, Bích Phương và Tăng Duy Tân cùng đứng chung một chỗ để giao lưu cùng nhau. Trong clip được ghi lại, khi trò chuyện nữ ca sĩ lúc thì đặt tay lên tay Tăng Duy Tân một cách tự nhiên, khi thì xoa vai đối phương trông cực thân mật. Về phía Tăng Duy Tân, nam ca sĩ chỉ đứng nghiêng người lắng nghe, khuôn mặt liên tục nở nụ cười tươi đến mức không khép lại nổi.

Sự đáng yêu và thoải mái giữa hai nghệ sĩ khiến dân tình thích thú. Tăng Duy Tân và Bích Phương vốn hiếm khi xuất hiện cùng nhau, lại càng ít tương tác nơi đông người. Vì vậy, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đầy thân thiết cũng đủ khiến cõi mạng rần rần.

Bích Phương công khai tương tác thân mật với Tăng Duy Tân

Nhìn nụ cười và ánh mắt của Tăng Duy Tân mà cư dân mạng đủ rõ sự cưng chiều của nam ca sĩ dành cho "nóc nhà"

Cách đây không lâu, Quỳnh Anh Shyn tung bộ ảnh du lịch Thái Lan cùng hội bạn thân. Và trong loạt ảnh, Tăng Duy Tân luôn kè kè bên Bích Phương. Từ khoảnh khắc cả nhóm ngồi ngắm biển đến selfie cùng nhau đều rất thoải mái tạo dáng, nhưng chắc không ngờ Quỳnh Anh Shyn lại tung lên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây sốt nhất có lẽ là bức ảnh chụp từ phía sau, Tăng Duy Tân một tay ôm eo Bích Phương, tay còn lại giơ lên chỉ hướng hoàng hôn. Khung hình chất lượng mà Quỳnh Anh Shyn công khai hộ đã nói lên mối quan hệ tình cảm quá rõ ràng của Bích Phương và Tăng Duy Tân.

Tăng Duy Tân và Bích Phương "dính như sam" trong mọi chuyến du lịch chung

Tăng Duy Tân ôm eo bạn gái cực tình tứ

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024. Cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi, sống chung một nhà. Cặp đôi này hiện đang theo dõi nhau trên mạng xã hội, Tăng Duy Tân gây chú ý khi gia nhập họi "follow chỉ mình em".

Trước đó, cặp đôi này đã bị bắt gặp ở Hạ Long - quê của ca sĩ Bích Phương. Cặp đôi mặc trang phục thoải mái, ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Cư dân mạng phát hiện ra mẹ của nữ ca sĩ 8x xuất hiện bên cạnh Tăng Duy Tân và Bích Phương. Giọng ca sinh năm 1995 được cho là đã về ra mắt gia đình của Bích Phương và giục chuyện về chung một nhà.