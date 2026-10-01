Vợ cũ Bằng Kiều thắp hương, thừa nhận một điều

Trizzie Phương Trinh không ngại nói thẳng điều này.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tâm sự về ngày giỗ Tổ nghề đồng thời thừa nhận thẳng 1 điều.

Cô tâm sự bản thân khó kham nổi việc làm một lễ giỗ Tổ lớn: "Đang ngồi trên máy bay từ Úc trở về Mỹ thì mình nhận được tin nhắn của Minh Chiến: "Năm nay sao mình không làm lễ giỗ Tổ vậy chị? Hay mình tổ chức ở nhà hàng của chị, mời các anh chị em nghệ sĩ đến, ai muốn đến cúng Tổ thì đến?".

Đọc tin nhắn mà mình vừa muốn làm, vừa thấy đuối. Hôm đó đã là chủ nhật, mình về tới Mỹ cũng chẳng được nghỉ ngơi, lại phải đổi vali rồi bay tiếp lên Oakland để hát.

Mình nói với Chiến: "Chỉ còn hai ngày nữa là giỗ Tổ rồi làm sao chuẩn bị kịp? Nếu đã làm thì phải làm cho đâu ra đó chứ chị không muốn làm sơ sài. Với lại gia đình nghệ sĩ tâm linh (một nhóm các nghệ sĩ ở hải ngoại gắn bó và hỗ trợ nhau trong cuộc sống -PV) vừa tổ chức xong chương trình kỷ niệm 17 năm, ai nấy đều mệt nhoài. Giờ làm thêm một chương trình nữa chắc không kham nổi đâu".

Tuy vậy, nhờ sự động viên, giúp đỡ từ bạn bè đồng nghiệp, Trizzie Phương Trinh vẫn cố gắng làm một lễ giỗ Tổ nhỏ.

"Vậy mà chỉ trong "một nốt nhạc", người nhận lo heo quay, người lo xôi chè, người mang bánh trung thu, người lo hoa trái… Mỗi người góp một tay, thế là chúng tôi có được một buổi giỗ Tổ thật trang nghiêm nhưng cũng rất gần gũi, vui vẻ và ấm cúng. Ở trong nhà hơi chật nên mọi người quyết định lập bàn thờ cúng ở ngoài sân vườn như vậy mà cuối cùng lại hay vì trời hôm đó rất mát", nữ ca sĩ chia sẻ.

Ngoài kể về quá trình thực hiện lễ giỗ Tổ, Trizzie Phương Trinh còn chia sẻ tâm tư của bản thân về cách sống của một nghệ sĩ.

"Tối hôm đó, ngoài việc thắp hương tưởng nhớ Tổ nghiệp, chúng tôi còn ngồi lại với nhau để chia sẻ một câu chuyện mà mình nghĩ người nghệ sĩ nào cũng nên một lần suy ngẫm: Làm sao để được Tổ nghiệp "để ý" tới mình?

Theo mình, được trời cho tài năng, được khán giả biết đến và yêu thương đã là một cái phước. Nhưng có được rồi giữ được bao lâu mới là điều khó.

Ông Tổ có thể cho một người nghệ sĩ tiếng tăm, cho cơ hội đứng trên những sân khấu lớn, cho khả năng kiếm được nhiều tiền từ nghề. Nhưng đi song song với những điều đó, mình nghĩ người nghệ sĩ cũng có một trách nhiệm: dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa điều tốt đẹp, để giúp người khi có thể, để nâng đỡ đàn em, chứ không phải dùng vị trí của mình để chèn ép những người yếu thế hơn.

Trong giới nghệ sĩ, chuyện hôm nay ở trên cao, ngày mai không còn ai nhắc tới chẳng phải chuyện hiếm. "Lên voi xuống chó" đôi khi chỉ cách nhau một thời gian rất ngắn.

Nếu mình thật sự tin có Tổ Nghiệp thì cũng nên tự hỏi: Tổ Nghiệp có vui không khi đã cho mình tài năng, danh tiếng và cơ hội nhưng mình lại dùng những thứ đó để làm tổn thương người khác?".

Với Trizzie Phương Trinh, mỗi lần được đứng trên sân khấu là một món quà: "Mỗi lần còn được bước lên sân khấu, mình đều biết đó là một món quà. Và khi đã nhận được một món quà, điều mình có thể làm là biết ơn, giữ gìn nó bằng cách sống tử tế hơn, chia sẻ nhiều hơn, giúp được ai thì giúp, nâng được ai thì nâng".

Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nữ ca sĩ luôn được biết tới là chị lớn trong giới nghệ sĩ hải ngoại, luôn giúp đỡ, cưu mang đồng nghiệp.