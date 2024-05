Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật chia sẻ giải pháp sống khỏe trước nguy cơ nguồn nước nhiễm bẩn

Thu Trang - Tiến Luật là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ trên Vbiz, cặp đôi rất tích cực, cởi mở trong việc chia sẻ cuộc sống trên các trang mạng xã hội. Mới đây, vợ chồng "chị 13" cũng gây chú ý khi đăng tải clip chia sẻ về vấn đề nguồn nước uống của gia đình không đảm bảo, nước pha trà có hiện tượng nổi váng, màu lạ và mùi khó chịu.



"Các chuyên gia y tế nói nếu xài nguồn nước không sạch là không tốt cho sức khỏe có thể gây ra nhiều bệnh nguy hiểm... Nhà mình người lớn có, trẻ em có, mà sử dụng nguồn nước không tốt, không sạch là không ổn đâu" - Thu Trang khẳng định.

Gia đình Thu Trang - Tiến Luật lựa chọn máy lọc nước Karofi để an tâm sống khỏe(Ảnh: Facebook nhân vật)

Để hóa giải nỗi lo nguồn nước không đảm bảo, Thu Trang gợi ý ông xã Tiến Luật: "Thấy bác sĩ Niên cũng đang dùng máy lọc nước Karofi này mà cũng được nhiều người review khen hay mình mua thử đi".



Được biết, Karofi là thương hiệu chuyên sâu về máy lọc nước. Máy lọc nước của hãng được nghiên cứu và phát triển dựa trên đặc trưng nguồn nước khu vực và nhu cầu sử dụng thực tế của người Việt. Theo Tiến Luật: "Karofi là thương hiệu Máy lọc nước được bác sĩ và chuyên gia khuyên dùng đó: Công nghệ Smax, Công nghệ AioTec kiểm soát chất lượng nước toàn diện trên điện thoại mỗi ngày, chuẩn nước tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT theo chuẩn Quốc Gia và Quốc Tế và còn nhiều công nghệ hiện đại nữa".

Hệ lõi lọc Smax gấp 2 hiệu suất, gấp 2 tuổi thọ đang được ứng dụng trong máy lọc nước Karofi

Qua tìm hiểu, Smax là công nghệ lọc nước hiện đại nhất hiện nay với cụm lõi Smax Pro V, màng lọc cấu trúc 2 lớp giúp tăng gấp 2 lần hiệu suất lọc, gấp 3 diện tích tiếp xúc nước. Nhờ vậy, loại bỏ sạch chất gây mùi, chất hữu cơ, sạn cát và tạp chất có kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1 micromet trong nước. Đặc biệt, kéo dài tuổi thọ lõi lên gấp 2 lần – lên đến 12 tháng so với các lõi lọc thô thông thường, tiết kiệm đến 50% tổng chi phí thay lõi trong suốt vòng đời sử dụng máy.



Karofi cũng là một trong số ít thương hiệu sử dụng màng lọc RO sản xuất tại Mỹ có khả năng loại bỏ tối đa chất độc hại trong nước, bao gồm vi khuẩn, asen, kim loại nặng, chất hóa học… Sau màng RO là cụm lõi chức năng HP6 giúp bổ sung khoáng chất, tăng cường hydrogen và ion kiềm… tốt cho sức khỏe người dùng.

Thu Trang Tiến Luật cho biết rất hài lòng với máy lọc nước Karofi (Ảnh: Facebook nhân vật)

Nhờ hệ lõi công nghệ Smax hiện đại, máy lọc nước Karofi đạt chứng nhận nước tinh khiết chuẩn đóng chai theo QCVN 6-1:2010/BYT do Viện sức khỏe Nghề nghiệp & Môi trường cấp. Nước sau lọc đảm bảo an toàn với sức khỏe, uống trực tiếp không cần đun sôi. "Hiện nay Karofi có nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết đóng chai QCVN 6.1:2010/BYT do Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế chứng nhận theo chuẩn quốc gia và WHO. Gia đình sẽ uống nước tinh khiết mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe cho mọi người." - Tiến Luật chia sẻ.



Với máy lọc nước Karofi, gia đình Thu Trang Tiến Luật còn thêm an tâm khi có thể kiểm soát chất lượng nước toàn diện từ xa chỉ bằng chiếc điện thoại kết nối app Karofi 365: "Nhờ công nghệ thông minh Aio-Tec kiểm soát chất lượng nước toàn diện hàng ngày trên điện thoại nên có thể chủ động theo dõi độ tinh khiết của nước nè, xem tình trạng lõi lọc nè, đăng ký bảo hành bảo dưỡng nè… Nhắc lại là kiểm soát toàn diện đó nha".

Công nghệ AioTec kiểm soát chất lượng nước toàn diện từ xa

Không chỉ an tâm với chất lượng nước từ máy lọc nước Karofi, gia đình Thu Trang - Tiến Luật cho biết còn rất hài lòng về chính sách bảo hành lên đến 36 tháng của hãng, đi kèm là chế độ chăm sóc chuẩn 5 sao. Đây là một điểm cộng lớn cho thương hiệu, rất đáng để người tiêu dùng cân nhắc lựa chọn.



Vì ấn tượng với những trải nghiệm mà máy lọc nước Karofi đem lại, gia đình "chị 13" ngay lập tức giới thiệu sản phẩm với người hâm mộ. Thu Trang chia sẻ: "Lần này ông kép già của tui mua cái máy lọc nước Karofi X68 này là đáng được khen ngợi, cả nhà an tâm sống khỏe với Karofi chuyên gia lọc nước thấu hiểu chuyên sâu. Mọi người cũng nên tậu ngay 1 em Karofi chuyên gia lọc nước, thấu hiểu - chuyên sâu để an tâm sống khỏe nha".

Máy lọc nước Karofi với công nghệ SMAX gấp đôi hiệu suất - gấp đôi tuổi thọ, màng RO sản xuất tại Mỹ, hệ lõi lọc thô SMAX ProV giúp loại bỏ tối đa tạp chất, cặn bẩn, vi khuẩn, kim loại nặng, asen… Nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường thuộc Bộ Y tế cấp theo chuẩn quốc gia và quốc tế WHO.

Karofi nổi bật về công nghệ thông minh phục vụ người dân an tâm sống khỏe với công nghệ AioTec giám sát chất lượng nước từ xa bằng smartphone và nhiều công nghệ hiện đại khác như công nghệ VoiceCall - Rót nước bằng giọng nói, công nghệ nóng nhanh lạnh sâu giúp nâng cấp cuộc sống người dùng trở nên tiện nghi và an tâm hơn.

Mới đây, thương hiệu Karofi được vinh danh là Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.

Máy Lọc Nước Karofi bảo hành lên đến 36 tháng, chế độ chăm sóc 5 sao. Để tìm hiểu thêm, quý độc giả vui lòng xem thêm tại đây: https://karofi.com/