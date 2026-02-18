Vợ chồng rủ nhau du xuân tại Viện Máu, trao 'lì xì sự sống' đầu năm

Sáng mùng 1 Tết, khi nhiều gia đình còn quây quần bên mâm cơm đầu năm hay rộn ràng đi lễ cầu may, tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tấp nập người đến "xông đất". Họ chọn cách bắt đầu năm mới bằng việc hiến máu, trao “lì xì sự sống” đầy ý nghĩa cho những bệnh nhân đang cần được tiếp thêm hy vọng.

Sáng mùng 1 Tết, vợ chồng anh Lê Trung Dũng và chị Trần Thị Thúy Mai đến từ xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại viện. Với anh chị, mùng 1 Tết không chỉ là ngày sum họp gia đình mà còn là dịp để cùng nhau làm một việc thiện, mở đầu năm mới bằng hành động sẻ chia.

Anh Dũng cho biết, đây đã là lần hiến máu thứ 28 của anh, còn với chị Mai là lần thứ 15.

Sáng mùng 1 Tết năm nay, hai vợ chồng quyết định rủ nhau “du xuân” lên Hà Nội, mang theo mong muốn trao tặng hai đơn vị máu nhóm O - nhóm máu có nhu cầu sử dụng cao trong cấp cứu và điều trị.

“Với chúng tôi, Tết không chỉ là nhận mà còn là cho đi. Hiến máu đầu năm giúp cả hai cảm thấy nhẹ lòng và yên tâm hơn” , anh Dũng chia sẻ.

Gia đình anh Dũng có chuyến du xuân đặc biệt ý nghĩa (Ảnh: Viện huyết học)

Sáng đầu xuân tại Viện, những lời chúc năm mới, những nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự ân cần của đội ngũ y bác sĩ khiến buổi hiến máu trở nên ấm áp. Nhiều người coi đây như một nghi thức đầu năm khởi đầu hành trình 365 ngày bằng một việc làm tử tế, với niềm tin rằng trao đi điều tốt đẹp sẽ nhận lại bình an và may mắn.

Bên cạnh gia đình anh Dũng, nhiều gương mặt quen thuộc cũng góp mặt trong buổi hiến máu mùng 1 Tết. Nguyễn Đức Đạt, 28 tuổi, đến từ xã Đại Thanh, TP Hà Nội, tiếp tục là “người xông đất” điểm hiến máu tại Viện.

Với 25 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, anh Đạt đã duy trì thói quen hiến máu sáng mùng 1 Tết suốt hai năm liên tiếp.

“Năm mới bắt đầu bằng việc giúp được ai đó là mình thấy cả năm nhẹ nhàng hơn”, Đạt nói.

Đặc biệt, Phạm Văn Hiếu, người đã có hơn 100 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, cũng có mặt từ sớm. Dù khu vực tiếp nhận tiểu cầu nghỉ trong ngày đầu năm, anh vẫn lựa chọn hiến máu toàn phần để không bỏ lỡ cơ hội trao đi sự sống.

“Mùng 1 Tết, làm được việc có ích cho cộng đồng là niềm vui rất lớn” , anh Hiếu chia sẻ.

Không chỉ người dân, nhiều cán bộ y tế đang công tác tại Viện cũng tranh thủ tham gia hiến máu trong ngày đầu xuân.

Hai chị em ThS.BS Nguyễn Thị Thảo (khoa Bệnh máu tổng hợp) và điều dưỡng Nguyễn Thị Tư (Trung tâm Thalassemia) hân hoan ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc đầu năm ngay tại nơi làm việc. Với họ, được vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa trực tiếp hiến máu trong ngày mùng 1 Tết là một kỷ niệm đặc biệt, ý nghĩa và khó quên.

Tham gia trực từ 7h sáng mùng 1 Tết, BS CKII. Hà Thị Sen và ThS.BS Nguyễn Bá Cương (khoa Khám bệnh và Điều trị ngoại trú) cũng tranh thủ sắp xếp thời gian để hiến máu.

“Ngày đầu năm công việc có thể bận rộn, nhưng nếu còn đủ điều kiện thì hiến máu vẫn là việc chúng tôi luôn ưu tiên”, BS CKII. Hà Thị Sen chia sẻ.

Với các y bác sĩ, hiến máu đầu xuân đã trở thành một thói quen thường xuyên, như một phần trách nhiệm nghề nghiệp và cũng là niềm tự hào của mỗi “công dân Viện Máu”.

Theo đại diện Viện Huyết học truyền máu Trung ương, những ngày Tết thường là thời điểm nguồn máu dự trữ có nguy cơ thiếu hụt do nhu cầu cấp cứu, điều trị vẫn tăng trong khi lượng người hiến máu giảm.

Chính vì vậy, mỗi đơn vị máu được trao đi trong dịp này đều vô cùng quý giá, góp phần giúp các bệnh viện kịp thời cứu chữa người bệnh.

Chuyến du xuân, "xông đất" mùng 1 Tết tại viện Máu của những cặp vợ chồng, gia đình và cá nhân tình nguyện đã tạo nên một hình ảnh đẹp đầu năm. Những “bao lì xì sự sống” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, nhắc nhở rằng Tết sẽ trọn vẹn hơn khi được bắt đầu bằng sự cho đi và yêu thương.