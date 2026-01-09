Vợ chồng có nên kiểm tra ‘hộp đen’ của nhau?

Đôi khi, việc có nên xem hay không xem điện thoại của đối phương lại trở thành một vấn đề nan giải: Xem thì sợ gây ra khủng hoảng niềm tin, nhưng không xem thì lại không thể làm dịu tâm trí của mình.

Một người vợ kể rằng mới đây cô ấy vô tình xem điện thoại của chồng và phát hiện anh thường lén lút ra ngoài uống rượu, mà đều lấy lý do là đi tiếp khách hoặc công việc.

Kết quả là hai vợ chồng cãi nhau to, đối phương không những không nhận lỗi mà còn cho rằng vợ xâm phạm quyền riêng tư, hơn nữa còn không tin tưởng chồng, khiến cả hai cứ cãi vã mãi.

Vấn đề đặt ra là, vợ chồng có nên kiểm tra điện thoại của nhau không? Người trong cuộc nói gì?

Chị Lưu (35 tuổi), kết hôn được 5 năm, chồng chị cho rằng hai người nên tin tưởng lẫn nhau, không nên tùy tiện kiểm tra điện thoại của đối phương, làm như vậy chỉ vô cớ tăng thêm phiền muộn.

Anh Tôn năm (29 tuổi), đã kết hôn được ba năm. Mật khẩu điện thoại của vợ chồng anh đều công khai cho nhau, nhưng họ chưa bao giờ xem điện thoại của nhau. Anh cho rằng sự tin tưởng nên là đôi bên và anh không có bất kỳ bí mật nào với đối phương.

Chị Nguyệt (45 tuổi) cho rằng việc xem điện thoại của đối phương là chuyện rất bình thường. Hai người có mối quan hệ thân mật, kiểm tra điện thoại của nhau cũng không vấn đề gì.

Lý do chúng ta muốn kiểm tra điện thoại của đối phương

Thỏa mãn cảm giác an toàn bên trong

Khi chúng ta lướt điện thoại của đối phương, chúng ta càng dễ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt vô lý. (Ảnh: ITN)

Vợ chồng là quan hệ cực kỳ thân mật, việc chúng ta muốn kiểm tra điện thoại của đối phương thực chất là do sự bất an và lo lắng bên trong.

Có người có thể cảm thấy đối phương dường như xa cách, cảm thấy giữa hai người có một số mâu thuẫn nào đó, vì vậy họ muốn kiểm tra điện thoại của đối phương để thỏa mãn cảm giác an toàn bên trong.

Nhòm ngó đời tư của đối phương

Trong điện thoại của đối phương chứa quá nhiều bí mật và đời tư, khi chúng ta soi xét điện thoại của đối phương, thực ra cũng là muốn nhòm ngó đời tư của họ.

Hầu hết mọi người đều có sự tò mò mạnh mẽ về vợ hoặc chồng của mình, muốn hiểu rõ về con người thực sự nhất của họ, trong khi chiếc điện thoại chứa rất nhiều thứ mà chúng ta chưa biết.

Hành động kiểm tra ‘hộp đen’ từ góc nhìn tâm lý

Các nhà tâm lý học cho rằng, nếu vợ chồng có sự đồng ý của nhau trước khi kiểm tra điện thoại và không có bất kỳ gánh nặng hay áp lực tâm lý nào, thì họ có thể xem thông tin trên điện thoại của nhau mà không gây ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Ngược lại, nếu một bên tự ý kiểm tra điện thoại của bên kia mà không được đồng ý, điều này chỉ khiến mối quan hệ tin cậy bị phá vỡ.

Cảm giác ranh giới giữa vợ chồng

"Cảm giác ranh giới" là mức độ mà mỗi cá nhân đánh giá hoặc coi trọng ranh giới của mình. Hành động kiểm tra điện thoại của đối phương thực ra một cách vô hình đã vượt qua ranh giới.

Nhiều người cảm thấy rằng mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết như vậy, thì xem qua điện thoại của đối phương cũng không sao.

Không ai thích bị người khác can thiệp một cách cưỡng bức vào quyền riêng tư của mình. Khi đối phương kiểm tra điện thoại của bạn, bạn sẽ cảm thấy không gian tự do của mình bị xâm phạm, và vô thức bạn sẽ khởi động cơ chế tự bảo vệ.

Vì vậy, một số người không thích đối phương xem điện thoại của họ, họ thậm chí cảm thấy rằng giữa hai người đã mất đi một mức độ tin tưởng nào đó.

Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, ai cũng cần có không gian và tự do của riêng mình. Giữa vợ và chồng cũng nên giữ một chút cảm giác ranh giới, chỉ như vậy mới có thể duy trì được sự cân bằng trong mối quan hệ.

Càng thân mật càng dễ tổn thương

Các mối quan hệ càng thân mật, đôi khi lại càng dễ tổn thương. Khi chúng ta kiểm tra điện thoại của đối phương, vô tình sẽ phát hiện ra một số phần mà chúng ta bình thường có thể không tiếp xúc được.

Ví dụ như có những người chồng, bề ngoài trông thật thà và ngay thẳng, nhưng khi riêng tư lại rất năng động, thích trêu đùa với mọi người, điều này khiến người vợ cảm thấy mình thiếu sức hút.

Cũng có những người chồng, khi phát hiện vợ mình trò chuyện rất vui vẻ với những người bạn khác giới, trong lòng sẽ nảy sinh nghi kỵ và ghen tuông, ngay cả khi vợ chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thông thường với người đó, họ cũng cảm thấy khó chịu.

Khi chúng ta lướt điện thoại của đối phương, chúng ta càng dễ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt vô lý. Thật ra, hành động kiểm tra điện thoại không có đúng sai tuyệt đối, điểm mấu chốt là chúng ta phải hiểu: Mục đích ban đầu của mình là gì? Sau khi thực hiện hành động này, kết quả mình nhận được là gì?