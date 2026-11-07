Vợ 32 tuổi, chồng 42 tuổi cùng qua đời vì ung thư đại trực tràng: Bác sĩ "bật báo động đỏ" với 5 dấu hiệu cảnh báo sớm

Lối sống và chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn tới nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Đó cũng là lý do nếu phát hiện một người mắc bệnh này thì những người sống chung với họ cũng có nguy cơ mắc rất cao.

Theo suckhoe24h Copy link Link bài gốc Lấy link https://suckhoe24h.suckhoecongdongonline.vn/vo-32-tuoi-chong-42-tuoi-cung-qua-doi-vi-ung-thu-dai-truc-trang-bac-si-bat-bao-dong-do-voi-5-dau-hieu-canh-bao-som