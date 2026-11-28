"Những lời em viết ra không phải là sự hoa mỹ để dối lừa, cũng chẳng phải để che đậy" – vợ NSND Công Lý chia sẻ.

Mới đây, người đẹp Ngọc Hà đã chia sẻ status tâm sự về cuộc hôn nhân với NSND Công Lý. Cô cho biết đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ khi kết hôn.

Ngọc Hà viết: "Nếu lấy chồng là bước sang một chương mới của cuộc đời, có người ví đó là canh bạc cuộc đời, có người xem đó là chương hạnh phúc cũng có người lại cho rằng đó là chương đầy khổ sở... thì với em, cuộc hôn nhân này là tất cả những cung bậc cảm xúc. Khổ sở, nước mắt, hạnh phúc, vui vẻ em đều đã trải qua".

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều duy nhất cô mong muốn nếu được quay trở lại quá khứ là chồng biết trân trọng sức khỏe của mình hơn.

Ngọc Hà cũng dành nhiều lời trân trọng khi nhắc đến chồng -NSND Công Lý. Cô cho rằng chồng là người đàn ông tử tế, được đồng nghiệp yêu quý, khán giả trân trọng bởi tài năng và những đóng góp cho nghệ thuật.

"Em chưa bao giờ nghĩ việc lấy anh Lý là một sai lầm. Bởi em luôn tin vào duyên số, vào định mệnh. Chỉ là em chưa đủ may mắn, anh Lý cũng không may mắn về sức khỏe để rồi cuộc sống của hai vợ chồng phải bước sang một chặng đường khác như ngày hôm nay. Nhưng em vẫn luôn chọn cách nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực", cô bày tỏ.

Đáng chú ý, Ngọc Hà khẳng định những chia sẻ của mình không nhằm tô vẽ hay che giấu sự thật về cuộc sống hôn nhân.

"Những lời em viết ra không phải là sự hoa mỹ để dối lừa, cũng chẳng phải để che đậy những điều không có thật. Em luôn chia sẻ bằng chính cảm xúc chân thật của mình. Bởi em tin rằng, từ lời nói đến hành động, điều tối thiểu cần có vẫn phải là sự thật", vợ nam nghệ sĩ viết.

Cô cũng thừa nhận việc gánh vác gia đình đôi lúc khiến bản thân mệt mỏi, áp lực. Có những thời điểm, cô muốn giải tỏa cảm xúc trước những lời công kích nhắm vào gia đình nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kiềm chế.

Ngọc Hà cho biết không muốn bản thân trở thành hình ảnh tiêu cực trong mắt mọi người. Dù gặp nhiều áp lực, cô chưa từng nghĩ đến chuyện buông bỏ.

"Em của hiện tại vẫn có thể làm chủ cảm xúc, làm chủ công việc và tự kiếm tiền để chăm lo cho gia đình. Em nghĩ, như vậy đã là một điều may mắn", cô chia sẻ.

Cuối bài viết, Ngọc Hà cho biết bản thân vẫn tự nhắc nhở phải cố gắng, chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày. Điều cô mong muốn không phải những điều lớn lao mà là gia đình được bình an, NSND Công Lý có sức khỏe và hai vợ chồng có thêm nhiều niềm vui trong những ngày tháng phía trước.

NSND Công Lý sinh năm 1973, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình phía Bắc. Anh được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn, đặc biệt là vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân.

Ngọc Hà kém nam nghệ sĩ 15 tuổi. Cả hai tổ chức đám cưới năm 2021. Sau khi NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, cô thường xuyên chia sẻ về hành trình chăm sóc, đồng hành cùng chồng và cuộc sống gia đình.