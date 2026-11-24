“Tôi bảo anh Vũ Linh cứ cố gắng niệm Phật đi, sư thầy cho anh pháp danh này giống như con đường sáng để anh đi” – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, "người tình sân khấu" của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đã nói lý do vì sao công chúng không nhìn thấy cô xuất hiện trong đám tang đàn anh.



Vũ Linh và Phương Hồng Thủy

Cô nói: "Ngày anh Vũ Linh hấp hối, anh Hoàng Song Việt có gọi cho tôi bảo "bà đến đi, anh Linh sắp đi rồi". Thế là tôi đến thăm anh lần cuối.

Trước hôm đó, khi mới về nước tôi cũng vào bệnh viện thăm anh. Tôi còn tới gặp sư trụ trì ở chùa Định Thành để xin cho anh một pháp danh là Tâm Giác và xin một sợi dây chuyền có pháp danh đó để mang đến cho anh Linh.

Tôi bảo anh Vũ Linh cứ cố gắng niệm Phật đi, sư thầy cho anh pháp danh này giống như con đường sáng để anh đi.

Sau đó, anh Vũ Linh về nhà và tôi đến thăm anh. Tôi còn nói giỡn với anh Linh rằng "thôi, cái thân xác này anh có sống lại cũng xấu hoắc à, không có đẹp đâu, giờ Cầm Thanh (vai diễn của Phương Hồng Thủy trong vở cải lương nổi tiếng với Vũ Linh) đến đây thăm anh".

Tôi nói tới đây, nước mắt anh Vũ Linh chảy ra. Hồng Loan cũng ngồi đó nhìn thấy. Tôi còn bảo Hồng Loan là "con đưa giấy để cô lau nước mắt cho ba". Tôi cầm giấy lau nước mắt cho anh Linh rồi bảo "thôi, em chia tay anh".

Tôi về nhà nằm được nửa tiếng thì nghe tin anh đã đi. Sáng sớm hôm sau, lúc khâm liệm tôi đến thật sớm để thắp nhang cho anh rồi phải ra sân bay để về Mỹ vì vé đã book giờ đó. Thành ra tôi không xuất hiện ở đám tang anh".

NSƯT Vũ Linh và NSƯT Phương Hồng Thủy là một trong những cặp "người tình sân khấu" kinh điển và được yêu mến bậc nhất của nền cải lương Việt Nam giai đoạn thập niên 1990.

Sự kết hợp ăn ý từ giọng ca ngọt ngào đến lối diễn xuất nội tâm sâu sắc đã giúp hai nghệ sĩ tạo nên dấu ấn khó phai qua các vở diễn nổi tiếng như Lan và Điệp, Giũ áo bụi đời hay Cô đào hát.

Trên sàn diễn, họ hóa thân trọn vẹn thành những đôi tình nhân đầy bi kịch, khiến khán giả nhiều thế hệ không khỏi rơi nước mắt và ngưỡng mộ.

Dù tỏa sáng rực rỡ khi đứng chung sân khấu, ngoài đời thực cả hai chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp tri kỷ, luôn trân trọng và nâng đỡ nhau trong nghệ thuật.

Sau khi Vũ Linh qua đời vào năm 2023, hình ảnh cặp đôi vàng này vẫn mãi là ký ức đẹp và chuẩn mực khó thay thế trong lòng người mộ điệu cải lương.