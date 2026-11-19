"Tôi nói thẳng, các bạn phải khiêm tốn" – Như Hảo nói.

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Như Hảo trong vai trò giám khảo.

Tại đây, nữ ca sĩ nhận định về các đàn em: "Tôi thấy các bạn trẻ sau này rất nhanh nhạy, nhạc cảm tốt và thông minh. Các bạn làm mới những bài hát quen thuộc nhưng không quá trớn, vẫn nằm trong khuôn khổ. Nghe các bạn hát, tôi bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc học tập, tiếp cận kiến thức và phát triển năng lực. Dẫu vậy, kinh nghiệm sân khấu và sự thấu hiểu cuộc sống vẫn cần thời gian tích lũy. Những thiếu sót ở thời điểm hiện tại không nhất thiết là hạn chế cố định bởi quá trình va chạm với nghề sẽ giúp mỗi người nhận ra điều mình còn thiếu để tiếp tục bù đắp.

Tôi nói thẳng, các bạn phải khiêm tốn. Người nghệ sĩ không nên quá tự hào về bản thân khi chưa có đủ trải nghiệm mà cần giữ tinh thần cầu tiến để trưởng thành qua từng chặng đường.

Đừng tìm cách để nổi tiếng nhanh chóng. Hãy tìm đến những giá trị nền tảng mà người làm nghệ thuật cần gìn giữ. Đó là tinh thần học hỏi, sự khiêm tốn, lòng lương thiện và niềm đam mê...

Sự ghi nhận của khán giả đôi khi không đến ngay lập tức nhưng nếu người nghệ sĩ kiên trì đi trên con đường đúng đắn, những nỗ lực chân thành sẽ có ngày được đền đáp.

Có thể trong thời gian ngắn mọi người sẽ không nhận ra đâu nhưng mình cứ sống con đường đó đi thì mình sẽ nhận được trái ngọt".

Về sự nghiệp của mình, Như Hảo tâm sự: "Tôi quê ở Tây Ninh, tình cờ một lần tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng thì may mắn được cố nhạc sĩ Xuân Hồng chú ý. Chú Xuân Hồng động viên tôi theo đuổi con đường ca hát. Chú còn trực tiếp đến nhà trò chuyện với gia đình tôi để xin cho tôi đi hát.

Nhờ đó, tôi được giới thiệu vào Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, có cơ hội học tập và rèn luyện chuyên môn. Năm 1992, theo lời khuyên của chú Xuân Hồng, tôi đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng hát truyền hình và đạt giải nhất. Đây cũng là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của tôi.

Trong nghề này, tôi thấy thiên phú là lợi thế ban đầu nhưng để tài năng thực sự phát triển, người nghệ sĩ phải trải qua quá trình học hỏi và tôi luyện nghiêm túc.

Tôi phải nói thẳng là tôi có được thiên phú. Nhưng nếu mình có thiên phú thôi mà không tôi luyện thì tài năng sẽ không chín muồi đâu. Tôi phải tự rèn luyện, chịu khó học hỏi nữa mới được như bây giờ.

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, tôi hiểu rằng khó khăn là điều không thể tránh khỏi với bất kỳ ai theo đuổi con đường ca hát. Thay vì né tránh, tôi chọn cách đối diện, học hỏi và không ngừng hoàn thiện bản thân. Người làm nghề này cần biết gạt bỏ cái tôi để tiếp thu những điều hay từ người khác".