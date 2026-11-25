“Anh buồn lắm! Anh nhớ em nhiều lắm!”, NSND Thanh Điền chia sẻ về vợ quá cố.

Mới đây, NSND Thanh Điền đã xúc động nói điều buồn nhất trong ngày sinh nhật cố NSND Thanh Kim Huệ - vợ ông.



Nam nghệ sĩ đứng cạnh ban thờ NSND Thanh Kim Huệ, nghẹn ngào tâm sự với vợ: "Điều buồn nhất của anh là trong ngày sinh nhật của em, ngọn nến trên bánh gato từ từ tắt mà không có người thổi.

NSND Thanh Điền

Hồi xưa sinh nhật của em, em thích thổi nến lắm. Em cầu nguyện xong là thổi nến luôn. Nhưng hôm nay, ngọn nến cứ từ từ tắt mà không có ai thổi.

Anh buồn lắm! Anh nhớ em nhiều lắm! Giờ anh cắt bánh kem mừng sinh nhật em nha!

Hồi đó anh thích ăn bánh kem sinh nhật lắm nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi buồn. Chúc mừng sinh nhật em!

Em biết anh mà, anh nói thì không khéo lắm, trong bụng cũng không có văn chương gì nhiều, chỉ biết có sao nói đó. Em đừng giận anh nhé! Anh nhớ em nhiều lắm".

Nói rồi, NSND Thanh Điền tự tay cắt bánh sinh nhật cho vợ.

Tiếp đó, NSND Thanh Điền chia sẻ với khán giả: "Hôm nay là ngày sinh nhật vợ tôi Thanh Kim Huệ. Tôi đã chuẩn bị cho cô ấy một chiếc bánh kem này.

Nhiều người sẽ hỏi sao tôi lên ban thờ vợ lại đeo kính tối màu như thế này. Vì hôm nay là ngày tôi đi tái khám mắt định kỳ, nhưng lại đúng ngày sinh nhật vợ. Cho nên, tôi xin mạn phép đeo kính tối màu. Mọi người thông cảm cho tôi.

Tôi khám xong ở bệnh viện đã hơn 12 giờ trưa, về tới nhà là 2 giờ chiều, rồi chuẩn bị luôn để chúc mừng sinh nhật cho Thanh Kim Huệ. Tới giờ chuẩn bị xong cũng hơn 4 giờ chiều.

Tôi ra khỏi bệnh viện là vội vàng đi về luôn. Sinh nhật Thanh Kim Huệ với tôi như một thói quen. Cứ đến ngày này là gia đình tôi lại tổ chức, đặt bánh cho Thanh Kim Huệ.

Bánh kem này là mấy đứa nhỏ ở nhà đặt, nhưng chúng đặt đúng ý tôi lắm. Thanh Kim Huệ là hoa hậu của tôi nên bánh kem cũng màu hồng. Thanh Kim Huệ lúc còn sống thích màu hồng.

Nhiều người bình luận bảo tôi hãy để Thanh Kim Huệ yên nghỉ đi, bớt nhớ lại. Tôi hỏi các bạn, nếu các bạn là tôi thì các bạn có bớt nhớ không? Không đâu! Tự an ủi mình thôi chứ khó quên lắm.

Chính vì khó quên nên tôi mới nói những điều mình làm được và chưa làm được với Thanh Kim Huệ".