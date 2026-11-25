"Vì giàu, nghèo, sướng, khổ vẫn sẽ bị xoá trắng khi bạn khuất núi" - NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

Mới đây, NSƯT Việt Hoàn đã chia sẻ một quan điểm sống của mình. Anh tâm sự: "Đừng nói gì to tát trong cuộc đời này. Vì giàu, nghèo, sướng, khổ vẫn sẽ bị xoá trắng khi bạn khuất núi.

Việt Hoàn hát trên sân khấu cùng NSND Thanh Hoa

Hãy sống thật thoải mái với nhu cầu của bạn giây phút này đi! Yêu mình nhất!".

Rất nhiều khán giả và bạn bè đồng nghiệp đã bày tỏ sự ủng hộ với quan điểm sống của Việt Hoàn.

NSƯT Hồng Liên tiết lộ: "Yêu em chồng của mình nhất. Em sống chân tình, không hoa mỹ màu mè, không giả tạo". NSƯT Tố Nga bày tỏ: "Mình đẹp trai lại giàu. Yêu mình nhất". NSND Thái Bảo đồng tình: "Đúng thế!".

Qua đó, có thể thấy NSƯT Việt Hoàn rất được lòng các đồng nghiệp nhờ lối sống giản dị, chân thành dù giàu có.

NSƯT Việt Hoàn là một trong những giọng nam thính phòng và cách mạng hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam. Anh sinh năm 1967 tại Thái Bình trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Với chất giọng nam cao (tenor) vang sáng, trữ cảm và đầy nội lực, anh ghi dấu ấn sâu đậm qua các ca khúc truyền thống. Tên tuổi của anh gắn liền với những tác phẩm nổi tiếng như Tình ca, Tự nguyện, Đất nước và Cây đàn guitar của Victor Jara. Đặc biệt, anh cùng với Đăng Dương và Trọng Tấn tạo thành "tam ca vàng" nổi tiếng của dòng nhạc thính phòng Việt Nam.

Không chỉ thành công trên sân khấu lớn, Việt Hoàn còn tích cực tham gia các hoạt động biểu diễn phục vụ nhân dân và chiến sĩ. Nam nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2006.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi lục tuần, anh vẫn giữ tình yêu bền bỉ với âm nhạc và tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ.



Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Việt Hoàn sở hữu mô hình trang trại sinh thái trên đồi rộng 12.000m2 tại ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm khoảng 30-35 km.

Nam nghệ sĩ dành phần lớn thời gian tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Anh yêu thích trồng cây, chăm sóc vườn rau, nuôi gia súc và tự tay sửa sang khuôn viên nhà vườn. Anh từng ví cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của mình giống như một người nông dân bình dị.