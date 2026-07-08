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VNeID có cập nhật, điều chỉnh mới, người dùng cần biết để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Nhật Hạ
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Ứng dụng VNeID đã có bản cập nhật 2.2.9 với nhiều điểm mới.

- Ảnh 1.

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

﻿Ngày 2/7, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.9 với nhiều điểm mới, bao gồm: ﻿

1. Tích hợp hiển thị Phiếu lý lịch tư pháp trong Ví giấy tờ﻿

2. Điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá thủ tục hành chính trong Công an Nhân dân ﻿

3. Bổ sung chức năng Hủy hồ sơ với dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước ﻿

- Ảnh 2.

Các cập nhật mới trên ứng dụng VNeID (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi tích hợp các thông tin lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và được phê duyệt, chúng có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.9 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

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