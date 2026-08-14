VN vừa phát động 1 việc tầm cỡ châu Á trong lĩnh vực có thể tạo ra 1.300 tỷ USD: Pháp, Nga, TQ… tham gia

Sự kiện này sẽ được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 11/2026.

Công nghệ lượng tử hiện đang được nhiều quốc gia tăng cường đầu tư, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Sáng nay (14/8), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình chính thức dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026.

Thế giới đang bước vào giai đoạn mới của cạnh tranh công nghệ. Trong đó, công nghệ lượng tử đang nổi lên như là một trong những lĩnh vực có khả năng tạo ra những thay đổi lớn, đồng thời có năng lực tính toán, cảm biến, truyền thông và an toàn thông tin đột phá.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chia sẻ tại lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), cho biết, cuộc đua về công nghệ lượng tử hiện nay không chỉ còn là cuộc đua trong phòng thí nghiệm. Đó là cuộc đua về năng lực khoa học - công nghệ, nguồn nhân lực, hạ tầng tính toán, doanh nghiệp và khả năng chuyển hóa công nghệ thành giá trị kinh tế.

Thực tế, các quốc gia trên thế giới cũng đang đầu tư mạnh mẽ, hình thành các chương trình quốc gia và xây dựng hạ tầng lượng tử, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy thương mại hóa.

Châu Á hiện là một trong những trung tâm phát triển năng động của công nghệ lượng tử. Đây vừa là sức ép cạnh tranh, vừa mở ra cơ hội để Việt Nam chủ động kết nối, hợp tác và từng bước xây dựng vị thế trong hệ sinh thái lượng tử của khu vực và toàn cầu.

Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh Việt Nam cần chủ động tham gia lĩnh vực lượng tử ngay từ giai đoạn hệ sinh thái toàn cầu đang được định hình. Từ đó, năng lực lượng tử quốc gia cần được phát triển đồng bộ từ nghiên cứu, nhân lực chất lượng cao đến doanh nghiệp, sản phẩm và thị trường, từng bước tạo năng lực làm chủ và tạo giá trị từ công nghệ lượng tử.

“ Có thể nói đây là sự kiện đầu tiên ở Việt Nam về mảng lượng tử có sự tham gia đông đảo của tất cả các quốc gia, nền kinh tế lớn trên thế giới có thế mạnh về công nghệ lượng tử. Ngay tại lễ phát động Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 hôm nay, chúng tôi cũng được chào đón rất đông đủ các đại diện của các cơ quan tầm quốc tế của các quốc gia như Pháp, Đức, Ý, Nga, Trung Quốc… cùng các nước trong khu vực châu Á, châu Âu và Mỹ”, ông Võ Xuân Hoài chia sẻ.

Phó Giám đốc NIC cho biết thêm, Chương trình Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 dự kiến có các diễn đàn chính sách, kết nối đầu tư - kinh doanh, triển lãm công nghệ và hoạt động phát triển nhân tài, chương trình hướng tới xây dựng một không gian hợp tác mở, kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử của châu Á và thế giới.

GS Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay (Pháp), chia sẻ tại lễ phát động.

Tại lễ khởi động, GS Lại Ngọc Điệp, Đại học Paris-Saclay (Pháp) nhấn mạnh yêu cầu kết nối lực lượng lao động trẻ của Việt Nam với các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế. Theo ông, đây là nền tảng để nâng cao chất lượng nhân lực, mở rộng cơ hội nghiên cứu và từng bước tăng cường sự hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng khoa học lượng tử quốc tế.

Lễ phát động quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, startup và quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Theo GS, sự tham gia đa dạng của các chủ thể cho thấy tiềm năng hình thành một hệ sinh thái lượng tử có tính liên kết cao, trong đó tri thức, nhân lực, công nghệ, vốn và thị trường được kết nối để cùng tạo ra giá trị.

Ông Denis Avetisyan đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam.

Trong khi đó, từ góc nhìn hợp tác quốc tế, ông Denis Avetisyan, Cố vấn cấp cao JV Quantum thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom), đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong kết nối nguồn lực quốc tế về nghiên cứu, nhân lực và doanh nghiệp. Ông cho biết, thông qua NIC, Tập đoàn Rosatom đang thúc đẩy các hướng hợp tác với Việt Nam, từ đào tạo nhân tài, tiếp cận hạ tầng lượng tử, nghiên cứu chung đến trình diễn công nghệ và triển khai các ứng dụng thí điểm.

Đồng quan điểm, ông Ge Gui Guo, chuyên gia cao cấp CAS Cold Atom, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của châu Á trong hệ sinh thái lượng tử toàn cầu và cho rằng tăng cường hợp tác khu vực về nghiên cứu, phát triển nhân lực và ứng dụng công nghệ sẽ mở ra những cơ hội mới cho các quốc gia trong khu vực.

Theo ông, từ những kết nối đó, Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành một điểm kết nối thực chất giữa châu Á và thế giới. Đó là đưa nguồn lực, công nghệ và tri thức quốc tế đến Việt Nam, đồng thời đưa nhân lực, nghiên cứu, doanh nghiệp và các bài toán ứng dụng của Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới lượng tử toàn cầu.

Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 dự kiến vào tháng 11 sẽ có gì đặc biệt?

Toàn cảnh lễ phát động Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Việt Nam đang chủ động tham gia vào cuộc đua công nghệ lượng tử. Định hướng này cũng đã được xác định rõ trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể là tại Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và mới đây là Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xác định công nghệ lượng tử là một trong 10 công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Đây chính cơ sở quan trọng để Việt Nam chủ động đầu tư nguồn lực, phát triển nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ công nghệ, từng bước đưa công nghệ lượng tử vào ứng dụng và thương mại hóa.

Phó Giám đốc NIC cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Lượng tử Việt Nam - Châu Á 2026 (Vietnam - Asia Quantum Summit 2026) dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2026, được định hướng trở thành một nền tảng quan trọng để Việt Nam kết nối với hệ sinh thái lượng tử của Châu Á và thế giới. Hội nghị này được triển khai nhằm thu hút các doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu, các chuyên gia và nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam để cùng nhau hình thành trung tâm công nghệ lượng tử của Châu Á tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Vietnam - Asia Quantum Summit 2026 sẽ là không gian để các bên cùng trao đổi, thảo luận và chia sẻ góc nhìn về những vấn đề nền tảng cho sự phát triển công nghệ lượng tử tại Việt Nam: Từ chính sách, hạ tầng, nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D) cho đến đầu tư, thương mại hóa và thị trường.

“NIC cam kết tiếp tục đóng vai trò kết nối, kiến tạo và thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu – nhân lực – công nghệ – doanh nghiệp – đầu tư – thị trường; đồng thời mở rộng hợp tác với các trung tâm công nghệ và hệ sinh thái lượng tử lớn trên thế giới như Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc, Ý, các quốc gia Châu Mỹ, cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản…”, ông Võ Xuân Hoài nhấn mạnh.

Theo BTC, không chỉ là một sự kiện công nghệ, Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026 được định hướng trở thành một nền tảng hợp tác dài hạn, góp phần kết nối Việt Nam với các trung tâm lượng tử lớn, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái trong nước và tạo điều kiện để các nguồn lực quốc tế cùng tham gia giải quyết những bài toán phát triển của Việt Nam.

(Ảnh: MH/NIC)﻿





Theo ước tính mới đây của McKinsey & Company, công nghệ máy tính lượng tử có thể tạo ra giá trị gia tăng lên đến 1.300 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực khác nhau vào năm 2035. Các chuyên gia tin rằng công nghệ này có thể tạo ra bước ngoặt trong mật mã học, tài chính, khoa học và giao thông; đồng thời còn giúp giải quyết những vấn đề mà máy tính truyền thống phải mất hàng nghìn năm chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.





