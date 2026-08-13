Tập đoàn vốn hóa 220 tỷ USD của Mỹ muốn hỗ trợ các lĩnh vực chiến lược của Việt Nam: Xây lab ở Hà Nội

Đây là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ trong lĩnh vực khoa học sự sống, nghiên cứu, phân tích và các giải pháp công nghệ phục vụ nhiều ngành công nghệ cao.

Dưới sự chứng kiến của Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, đại diện NIC và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).

Sáng 13/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Thermo Fisher Scientific phối hợp tổ chức Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.

Chương trình này có sự góp mặt của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ y - sinh và đổi mới sáng tạo nhằm trao đổi các định hướng hợp tác, thúc đẩy phát triển hạ tầng nghiên cứu dùng chung và tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết, NIC đặc biệt coi trọng hợp tác quốc tế, trong đó có các đối tác đến từ Mỹ.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), phát biểu.

Thông qua các chương trình như Việt Nam Innovation Challenge hay là các chương trình kết nối đổi mới sáng tạo Việt Nam và Mỹ vào tháng 3 vừa qua, NIC đã từng bước mở rộng mạng lưới kết nối doanh nghiệp, quỹ đầu tư, trường đại học và các tổ chức công nghệ, thúc đẩy hợp tác về R&D, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Những kết quả này góp phần đưa Việt Nam kết nối sâu hơn với các trung tâm công nghệ toàn cầu, và đưa các nguồn lực quốc tế đến gần hơn với nhu cầu phát triển trong nước.

“Giá trị lớn nhất của hợp tác giữa NIC và Thermo Fisher không chỉ nằm ở việc đưa một số thiết bị hay công nghệ vào Việt Nam, mà là cùng nhau xây dựng một mô hình hạ tầng nghiên cứu mở, nơi doanh nghiệp, startup, trường đại học và viện nghiên cứu có thể tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia ở tiêu chuẩn quốc tế với chi phí và thời gian hợp lý hơn”, ông Võ Xuân Hoài nhấn mạnh.

Phó Giám đốc NIC chia sẻ thêm, theo định hướng hợp tác, phòng thí nghiệm dùng chung tại NIC Hòa Lạc sẽ là hạ tầng nền tảng phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm, kiểm thử công nghệ và đào tạo nhân lực. Theo đó, NIC sẽ phối hợp với Thermo Fisher xây dựng lộ trình triển khai, đồng thời kết nối các doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và trường đại học có nhu cầu sử dụng hạ tầng; đồng thời thúc đẩy các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực; huy động thêm các tập đoàn công nghệ, tổ chức nghiên cứu và đối tác quốc tế cùng tham gia.

“Trong thời gian tới, NIC cam kết tiếp tục đồng hành với Thermo Fisher, các trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam, cũng như là các doanh nghiệp như Tập đoàn FPT, Viettel... để cùng xây dựng hệ sinh thái về các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, AI, công nghệ y sinh, và cùng thúc đẩy sáng kiến phù hợp với nhu cầu của Việt Nam. Qua đó, từng bước hình thành năng lực nghiên cứu, năng lực đổi mới sáng tạo và năng lực công nghệ ngay tại Việt Nam”, ông Võ Xuân Hoài cho biết.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển các ngành công nghệ cao﻿

Ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành và Chủ tịch phụ trách Sản phẩm & Công nghệ của Thermo Fisher Scientific, phát biểu.

Về phía doanh nghiệp Mỹ, ông Gianluca Pettiti, Chủ tịch kiêm Giám đốc Vận hành và Chủ tịch phụ trách Sản phẩm & Công nghệ của Thermo Fisher Scientific, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam. Ông cho rằng Việt Nam đang có nhiều cơ hội để phát triển các ngành công nghệ cao và cần tiếp tục đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu, công nghệ, nhân lực và khả năng kết nối giữa nghiên cứu với doanh nghiệp.

Ông Gianluca Pettiti chia sẻ: “Trên thực tế, Việt Nam đã đề ra tầm nhìn đầy tham vọng nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có khả năng cạnh tranh toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế và trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực đóng vai trò ngày càng quan trọng trong tương lai. Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn quốc gia được công bố vào năm 2024 là minh chứng rõ nét cho sứ mệnh đó”.

Tuy nhiên, theo ông, để hiện thực hóa tầm nhìn này, chúng ta cần nhiều hơn, thay vì chỉ công nghệ. Cần phải có một hệ sinh thái công nghệ cao bền vững, dựa trên nền tảng cơ sở hạ tầng khoa học và nghiên cứu vững chắc, nguồn nhân lực tay nghề cao, các hệ thống tiêu chuẩn và chất lượng chặt chẽ, cũng như sự tích hợp hiệu quả của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến. Tất cả những yếu tố này đều phụ thuộc vào sự hợp tác – sự kết hợp giữa chính phủ, giới học thuật và ngành công nghiệp.

Toàn cảnh Diễn đàn “Đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo”.

Thermo Fisher Scientific mong muốn đóng góp năng lực công nghệ, thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và đổi mới sáng tạo. Theo ông, việc kết nối năng lực công nghệ, thiết bị và chuyên môn của doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Việt Nam sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến, thúc đẩy ứng dụng và đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Với kinh nghiệm triển khai các mô hình trung tâm hợp tác và phòng thí nghiệm dùng chung tại nhiều quốc gia, Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã xây dựng mạng lưới các cơ sở nghiên cứu và đổi mới sáng tạo tại hơn 50 quốc gia, đồng thời tạo không gian để doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác tiếp cận công nghệ tiên tiến, chuyên gia kỹ thuật và các chương trình hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Từ góc nhìn là một trong những doanh nghiệp công nghệ tư nhân hàng đầu Việt Nam, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, chia sẻ tại Diễn đàn.

Đại diện lãnh đạo FPT cho biết, Tập đoàn sẵn sàng nghiên cứu các cơ hội hợp tác với NIC và Thermo Fisher trong những lĩnh vực có thế mạnh như AI, dữ liệu, tự động hóa và chuyển đổi số, qua đó bổ sung năng lực công nghệ số cho các mô hình hạ tầng nghiên cứu và phòng thí nghiệm dùng chung.

“Chúng tôi sẵn sàng đề xuất với NIC, Thermo Fisher là chúng ta có thể cùng đầu tư để xây dựng các hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung, tập trung vào 3 mảng. Thứ nhất kiểm soát lỗi. Thứ hai là đánh giá, các kiểm tra sản phẩm và các con chip mới. Thứ ba, chúng tôi rất quan tâm đó là phần reverse engineering. Chúng tôi rất cần cái đó để xem được là trong quá trình về thiết kế sẽ dùng ở Việt Nam có đảm bảo về sự tin cậy không, có đảm bảo bị gài bẫy hay gài spy... ở trong đó không. Phần reverse engineering rất quan trọng, nên chúng tôi rất muốn hợp tác với Thermo Fisher ở mảng này”, Tổng giám đốc FPT chia sẻ.

Đáng chú ý, Trong khuôn khổ Diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Tập đoàn Thermo Fisher Scientific đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam thông qua phát triển hạ tầng khoa học – công nghệ dùng chung và tăng cường hợp tác công – tư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo định hướng hợp tác, Tập đoàn Thermo Fisher dự kiến phối hợp với NIC phát triển phòng thí nghiệm dùng chung về bán dẫn và y – sinh tại NIC Hòa Lạc (Hà Nội) theo tiêu chuẩn quốc tế. Hạ tầng này hướng tới phục vụ doanh nghiệp, startup, viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức Việt Nam tiếp cận công nghệ, thiết bị và chuyên gia quốc tế.

(Ảnh: MH)﻿



