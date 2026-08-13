Lần đầu tiên ở Việt Nam người dân được “xuyên không” hơn 110 năm trên tàu Titanic

Đây là trải nghiệm độc đáo, lần đầu tiên có ở Việt Nam.

Toàn cảnh Alma Resort từ trên cao. Ảnh: Crystalbay

Đây là trải ngiệm mang tên Titanic - Echoes from the Past. Người tham gia sẽ được trải nghiệm xuống độ sâu gần 4.000 mét dưới Đại Tây Dương, khám phá xác tàu Titanic và trở về năm 1912 để bước vào chuyến hải trình đầu tiên của con tàu huyền thoại. Hiện nay, trải nghiệm này hiện chỉ có ở Alma Resort Cam Ranh, vịnh Cam Ranh.

Hải trình “xuyên không” trên tàu Titanic có gì đặc biệt?

Lần đầu tiên nhiều người ở Việt Nam có cơ hội khám phá tàu Titanic thông qua trải nghiệm thực tế ảo nhập vai.

Titanic - Echoes from the Past là trải nghiệm thực tế ảo nhập vai đưa du khách khám phá hai dấu mốc gắn với con tàu Titanic.

Theo đó, hành trình”xuyên không” bắt đầu ở độ sâu khoảng 3.800 mét dưới mặt biển, nơi xác tàu Titanic hiện diện trong sự tĩnh lặng của đáy Đại Tây Dương. Điều đặc biệt thú vị ở trải nghiệm này chính là người tham gia có thể quan sát những gì còn lại của con tàu và các hiện vật đã nằm dưới lòng biển suốt hơn một thế kỷ ở cự ly rất gần và sống động.

Sau đó, từ đáy biển, trải nghiệm đưa du khách quay ngược thời gian về năm 1912 và bước lên Titanic trong chuyến hải trình đầu tiên. Đáng chú ý, các cabin, hành lang, phòng chờ, boong tàu và nhiều không gian bên trong được tái dựng để người tham gia có thể lần lượt khám phá và hình dung rõ hơn về quy mô, kiến trúc cũng như đời sống trên tàu.

Một phân cảnh trong quá trình nhập vai.

Thay vì chỉ theo dõi câu chuyện qua màn hình, người tham gia được đặt vào không gian nhập vai với hình ảnh, âm thanh và cách dẫn chuyện diễn ra đồng thời. Nhờ đó, lịch sử được tiếp cận theo cách trực quan và dễ cảm nhận hơn, phù hợp với cả người lớn, trẻ em và những du khách muốn tìm kiếm một hoạt động mới trong kỳ nghỉ.

Điểm khác biệt là người tham gia Titanic - Echoes from the Past có thể trải nghiệm ngay bên trong khu resort rộng gần 30ha Alma, đồng thời không cần có kinh nghiệm sử dụng thiết bị VR hay chơi trò chơi thực tế ảo trước đó.

Bởi thực tế. với trải nghiệm không sử dụng tay cầm điều khiển, đội ngũ Awra sẽ hướng dẫn các bước cần thiết trước khi hành trình bắt đầu. Sau khi đeo kính, người tham gia có thể tự do di chuyển trong khu vực trải nghiệm, cũng như khám phá câu chuyện theo tiến trình được thiết kế sẵn.

Titanic - Echoes from the Past cho phép người tham gia dễ dàng sử dụng mà không cần có kinh nghiệm sử dụng thiết bị VR. Ảnh: Alma

Trải nghiệm VR Titanic - Echoes from the Past có hình thức tham gia đơn giản, không yêu cầu kỹ năng chơi game và được thiết kế phù hợp cho nhóm từ 4 - 8 người. Đây được đánh giá là trải nghiệm lý tưởng để trở thành hoạt động chung cho các thành viên trong gia đình hoặc nhóm bạn.

Resort rộng gần 30 ha ở Việt Nam được vinh danh trong top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất ĐNÁ

Một góc của Alma Resort. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trong tháng 7 vừa qua, Tạp chí nổi tiếng Travel + Leisure của Mỹ đã công bố trao giải thưởng thường niên World’s Best Awards 2026. Đây là một trong hai giải thưởng uy tín nhất của ngành khách sạn và nghỉ dưỡng toàn cầu.

Kết quả, Alma Resort Cam Ranh, một khu nghỉ dưỡng của Việt Nam, được tạp chí Travel + Leisure vinh danh trong Top 5 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á năm 2026. Với tổng số điểm đánh giá ấn tượng từ độc giả toàn cầu đạt tới 97.39, đây cũng là một trong hai đại diện của Việt Nam có tên trong giải thưởng năm nay.

Alma Resort (ở Cam Ranh, Khánh Hòa) có khuôn viên rộng gần 30 ha với tầm nhìn ra Bãi Dài. Khu nghỉ dưỡng này tích hợp quy mô lớn này có tổng cộng 580 phòng suite và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, tất cả đề có tầm nhìn hướng biển. Đồng thời, nơi đây có hệ thống nhà hàng hấp dẫn, ports bar, pool bar và beach bar, khu spa với 13 phòng trị liệu, rạp chiếu phim 75 chỗ ngồi, trung tâm hội nghị, nhà hát ngoài trời…