Hàng trăm DN ở vùng đất “đệ nhất danh trà” học bí quyết khai thác kho báu mang về 130 tỷ USD cho GDP VN

Lĩnh vực này đang được Việt Nam quan tâm và đầu tư.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hỗ kinh doanh... ở Thái Nguyên tham gia khóa tập huấn về AI. Ảnh: BTC

Đó là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo Báo cáo Vietnam AI Economy 2025 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Boston Consulting Group (BCG) công bố vào tháng 6/2025 dự báo, đến năm 2040, AI có thể đóng góp tới 120 - 130 tỷ USD vào GDP Việt Nam, tương đương với khoảng 25% quy mô nền kinh tế hiện tại.

Trên thực tế, AI cũng là lĩnh vực đang được các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề hết sức quan tâm và tích cực nâng cao kỹ năng. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dù là xương sống của nền kinh tế Đông Nam Á, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp phải những rào cản lớn khi tiếp cận các công cụ AI tiên tiến.

Trước tình trạng này, ngày 12/8, Tổ chức Kenan Foundation Asia phối hợp cùng Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên (ICTU) chính thức khởi động Dự án“MSMEs Việt Bứt phá với Trí tuệ Nhân tạo”. Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cho 18.700 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) tại Thái Nguyên nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Trên thực tế, sáng kiến được triển khai trong khuôn khổ Chương trình AIM ASEAN - do ASEAN Foundation phối hợp cùng AVPN thực hiện, thuộc quỹ AI Opportunity Fund: Asia-Pacific, dưới sự hỗ trợ của Google.org và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Sự kiện đã thu hút hơn 360 đại biểu đến từ ASEAN Foundation, các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên, các hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, hơn 290 doanh nghiệp MSMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sinh viên khởi nghiệp trên địa bàn...

Theo BTC, Thái Nguyên được lựa chọn là địa phương đầu tiên triển khai dự án. Đây là điều kiện để tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế trong thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chia sẻ tại lễ khởi động, ông Richard Bernhard, Trưởng Đại diện Tổ chức Kenan Foundation Asia tại Việt Nam, cho biết: "Khi được trang bị những kỹ năng AI thực tiễn, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tại Việt Nam có thể tối ưu hóa hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số. Sự hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế chính là bước đi chiến lược để xây dựng một hệ sinh thái AI vững mạnh cho khu vực”.

Về phía ĐH Thái Nguyên, PGS. TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng ICTU, nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đào tạo doanh nghiệp biết sử dụng AI, mà còn giúp doanh nghiệp hiểu cách lựa chọn, triển khai và khai thác AI để nâng cao năng suất, giảm chi phí và tạo ra giá trị mới”.

PGS kỳ vọng, từ Thái Nguyên, mô hình hợp tác giữa tổ chức quốc tế, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp sẽ lan tỏa rộng hơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực AI, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế số của địa phương cũng như cả nước.

Là một trong những đại diện doanh nghiệp trực tiếp tham gia khóa tập huấn, ông Vũ Trung Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Giải pháp Doanh nghiệp của Vườn ươm Doanh nghiệp Bizcare, chia sẻ: "Tôi thấy khóa tập huấn này rất thực chiến vì giảng viên không chỉ giảng lý thuyết mà còn chú trọng thực hành. Qua khóa học, tôi đã nắm được kiến thức cơ bản, đặc biệt là quy trình thiết kế và đào tạo AI cho doanh nghiệp. Tôi chắc chắn sẽ ứng dụng AI vào hoạt động của bộ phận nhân sự, bộ phận marketing - bán hàng, bộ phận tài chính - kế toán, giúp quy trình vận hành hoàn thiện hơn”.

Nhiều doanh nghiệp được trang bị kỹ năng AI thực chiến

Khóa tập huấn AI thực chiến kéo dài trọn một ngày, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh... trên địa bàn Thái Nguyên tham gia. Ảnh: BTC

Ngay sau lễ khởi động, trong ngày 12/8, có 292 doanh nghiệp MSMEs, hợp tác xã, hộ kinh doanh và sinh viên khởi nghiệp ở Thái Nguyên đã tham gia khóa tập huấn AI thực hành kéo dài trọn một ngày. Khóa tập huấn do đội ngũ giảng viên nguồn của dự án trực tiếp giảng dạy.

Theo BTC, khóa tập huấn trang bị cho MSME những kỹ năng AI thực tiễn có thể áp dụng ngay vào vận hành hàng ngày, đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình triển khai đào tạo trên diện rộng, đồng thời hướng tới mục tiêu tiếp cận tổng cộng 18.700 MSME trên khắp Việt Nam.

PGS. TS Phùng Trung Nghĩa và ông Richard Bernhard ký kết Biên bản ghi nhớ giữa ICTU và Kenan Foundation Asia. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Kenan Foundation Asia ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, làm cơ sở phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên nguồn, bản địa hóa học liệu và triển khai đào tạo trực tiếp cho doanh nghiệp.

Phía nhà trường xác định việc tham gia dự án là một phần trong định hướng phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, gắn đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ với những yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Kỹ năng về AI thực chiến được ứng dụng ngay trong khóa tập huấn. Ảnh: BTC