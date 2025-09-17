Vinmec bứt phá: Tiếp tục được vinh danh tại hội nghị quản lý bệnh viện Châu Á 2025

Đây là lần hiếm hoi một cơ sở y tế Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này, khẳng định bước tiến mới của Vinmec và mở ra cột mốc mới cho ngành Y tế Việt Nam.

Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025 (Hospital Management Asia – HMA 2025) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh. Hội nghị quy tụ 399 dự án từ 140 bệnh viện thuộc 14 quốc gia với chủ đề "Chất lượng, trải nghiệm và sự lãnh đạo trong lĩnh vực y tế: Hội nhập - Truyền cảm hứng - Đổi mới sáng tạo".

Trong đó, dự án "Quản lý người bệnh dị ứng - miễn dịch" của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City đã vượt qua hàng trăm sáng kiến để được vinh danh, đánh dấu cột mốc Việt Nam có đại diện đạt giải thưởng ở hạng mục.

Tại Việt Nam, điều trị các bệnh lý dị ứng - miễn dịch còn nhiều hạn chế như: bệnh nhân thường được chẩn đoán muộn, điều trị không bài bản, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Với mong muốn thay đổi thực trạng, đội ngũ do PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh (Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng Vinmec) dẫn dắt đã tiên phong áp dụng các phác đồ quốc tế GA²LEN (ADCARE và UCARE), triển khai mô hình thực hành tích hợp (IPU), kết hợp công cụ đánh giá chuẩn hóa, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chỉ trong vòng hai năm, kết quả điều trị đã cải thiện rõ rệt: 83% bệnh nhân viêm da cơ địa cải thiện chỉ số POEM, 82% bệnh nhân mày đay mạn tính đạt điểm UCT ≥ 12.

Chủ tịch Hệ thống Y tế Vinmec - Bà Lê Thúy Anh nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo y tế xuất sắc của năm" từ Ban tổ chức HMA 2025.

Không chỉ đổi mới chuyên môn, Trung tâm còn tích cực tham gia cộng đồng qua các hoạt động như tọa đàm "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh" hay Tuần lễ "Môi trường và Bệnh lý dị ứng đường thở" với dịch vụ test dị nguyên miễn phí, giúp nâng cao nhận thức và phòng ngừa nguy cơ dị ứng hô hấp trong bối cảnh ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.

Việc trở thành đơn vị y tế tiên phong của Việt Nam được vinh danh tại hạng mục này là cột mốc lịch sử, khẳng định năng lực chuyên môn và tinh thần đổi mới sáng tạo của Vinmec trong lĩnh vực dị ứng - miễn dịch. Các sáng kiến của Vinmec không chỉ cải thiện hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân, mà còn góp phần đưa y tế Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị HMA 2025, nguyên Tổng Giám đốc (hiện là Chủ tịch Hệ thống Y tế Vinmec) bà Lê Thúy Anh đã được trao giải "Nhà lãnh đạo y tế xuất sắc của năm" (Hospital CEO of the Year).

Bà Thúy Anh là người tiên phong triển khai các mô hình quản trị y tế mới tại Việt Nam như: quản trị hệ thống theo chuyên ngành, mô hình Service Line (quản trị dịch vụ y tế theo chuyên khoa), quản lý bệnh lý theo IPU với sự tham gia của người bệnh và gia đình (PROM/PREM) theo triết lý 4P (Dự báo – Dự phòng – Cá thể hóa – Tham gia). Những cải tiến đã tạo nền tảng cho sự bứt phá của Vinmec, đưa y tế tư nhân Việt Nam tiệm cận chuẩn mực toàn cầu.

Đại diện Hệ thống Y tế Vinmec & Đại diện Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City nhận giải thưởng "Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng".

Sau 13 năm, Vinmec đã trở thành hệ thống y tế tư nhân tiên phong tại Việt Nam phát triển theo mô hình y tế hàn lâm với 3 trụ cột: lâm sàng – nghiên cứu – đào tạo. Vinmec cũng là hệ thống y tế hàng đầu tại Việt Nam có bệnh viện là thành viên mạng lưới Cleveland Clinic Connected (Hoa Kỳ), đồng thời đạt hàng loạt chứng nhận quốc tế uy tín: JCI, ACC, RTAC, AABB, UCARE, ADCARE, CAP, AFC.

Vinmec cũng đã nhiều lần được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á với các giải thưởng như "Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất" và "An toàn người bệnh". Lần thứ 3 được xướng tên tại giải thưởng khu vực uy tín không chỉ ghi nhận những nỗ lực chuyên môn, mà còn khẳng định năng lực quản lý, điều hành bệnh viện của Vinmec.

Với sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực y tế mới, Vinmec phát triển các Trung tâm xuất sắc, triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hợp tác toàn cầu – mang đến nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho người bệnh, đồng thời đóng góp vào việc nâng tầm y tế Việt Nam trên trường quốc tế.